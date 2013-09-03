Kanarya'ya Twitter yasak

Sivasspor maçında 18'e alınmayan Sow'un attığı twettin sorun yaratması üzerine harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi'nin, Sarı-Lacivertli oyuncuların sosyal medyayı kullanmasına sınırlama getirmeye hazırlandığı belirlendi.

Teknik direktör Ersun Yanal ile Moussa Sow arasında, Senegalli oyuncunun Sivasspor karşılaşmasında 18 kişilik kadroya alınmamasıyla başlayan gerginliğe yönetim el koydu. Sow, maçtan kısa bir süre önce, “Bu akşam neden kadroda olmadığımı bilmiyorum. Çok üzgünüm ancak elhamdülillah Fenerbahçe’yi çok seviyorum” twetti atmış, Yanal da basın toplantısında, “Bir şey varsa, gelip benimle konuşmalıydı. Sosyal medya üzerinden konuşmak istiyorsa, biz de gerekeni yaparız” diyerek, konunun bu mecrada tartışılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Yanal’ın, bu görüşünü yöneticilere de ilettiği belirtildi. Daha önce de bazı futbolcuların attığı twettler, eski Kaptan Alex ile o zamanki teknik direktör Aykut Kocaman arasında yaşanan gerginlik yüzünden sıkıntılı günler geçiren yöneticiler, nasıl bir çözüm bulabileceklerini düşünmeye başladı.

Sow’a büyük ceza geliyor

İşte tam bu sırada, maçtan bir gün sonra Sow’un bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar, yöneticilerin kararını netleştirdi. Bu açıklamaların takıma zarar verdiğini gören Sarı-Lacivertliler, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmeyi kararlaştırdı. Bu arada Sow’a hem attığı tweet hem de ardından bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar nedeniyle büyük para cezası verilmesinin gündemde olduğu öğrenildi.