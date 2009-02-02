Kanarya'ya soğuk duş

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MAÇTAN DAKİKALAR

İKİNCİ YARI

GAZİANTEPSPOR'DA TABATA 11'DE

GAZİANTEP BAŞKANI KIZIL MAÇTA

Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maçın ilk yarısında daha etkili olan taraf Gaziantepspor'du. Konuk ekip, İlhan ve Murat Ceylan ile ürettiği net fırsatlardan yararlanamazken, Fenerbahçe ise bu yarıda tehlikeli bir akın geliştiremedi.İkinci yarının başlamasıyla da Gaziantepspor'un topa sahip olma ve oyunu kontrol etme görüntüsünde değişiklik olmadı. 59'da Tabata ile bir kez daha gole yaklaşan rakibinin, orta alan da çok pas yapmasına engel olamayan Fenerbahçe, Deivid-Semih değişikliğiyle oyunu dengelemeye başladı.Bu devrenin ilk tehlikesini 68. dakikada Güiza ile yaratan sarı-lacivertliler, buna karşın kalesinde golü görmeye engel olamadı. Hızlı ataklarla Fenerbahçe'ye zor anlar yaşatan Gaziantepspor, 82. dakikada Erman Özgür ile 1-0 öne geçti.Fenerbahçe bu gole cevabı 3 dakika sonra Alex'in şık vuruşuyla verirken, bu golün moraliyle rakip kaleye yüklenen ev sahibi, Josico'nun sakatlanmasıyla son dakikaları 10 kişi tamamladı. Kalan bölümde tabela değişmedi ve taraflar 1-1'lik sonuçla sahadan 1'er puanla ayrıldılar.Bu sonuçla ligde üst üste ikinci, toplamda dördüncü beraberliğini alan Fenerbahçe, lider Sivasspor'un puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi ve 34 puanda kaldı.Fenerbahçe Şükrü SaracoğluÖzgüç Türkalp xx, Serkan Gençerler xx, Hüseyin Fidan xxVolkan Demirel xxx, Önder xx, Lugano xx, Yasin xx, Roberto Carlos xx, Deivid xx (Dk. 59 Semih xx), Emre x, Selçuk xx (Dk. 79 Josico ?), Uğur x (Dk. 59 Kazım xx), Alex xxx, Güiza x: Murat Şahin xx, Erkan xx, Bekir xx, Deumi xxx, İsmail xx, İlhan xx (Dk. 62 Mehmet x), Murat Ceylan xx (Dk. 90 Julio Cesar ?), Hakan xx, İvan x (Dk. 72 Erman xx), Tabata xxx, Beto xxDk. 82 Erman (Gaziantepspor), Dk. 85 Alex (Fenerbahçe)Dk. 41 Murat Ceylan (Gaziantepspor), Dk. 45 Selçuk, Dk. 50 Emre, Dk. 73 Önder, Dk. 80 Kazım (Fenerbahçe)3. dakikada Lugano'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda, top kaleci Murat Şahin'de kaldı.6. dakikada ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Güiza'nın vuruşunda, top yandan auta çıktı.9. dakikada Murat Ceylan'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan vuruşunda, top üstten auta gitti.21. dakikada Emre'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Murat Şahin üzerine gelen topu kontrol etti.28. dakikada Alex'in ceza alanı dışından sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde ön direğe doğru koşan Deivid'in vuruşunda, top üstten auta gitti.31. dakikada solda Roberto Carlos'un yerden ceza alanına gönderdiği topa penaltı noktasında Alex'in kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.42. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta ceza sahasına hareketlenen Murat Ceylan'ın, ceza alanı içinde sağ çaprazda kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, kalesinden çıkan Volkan, yatarak topu kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve ilk yarı 0-0 berabere sona erdi.48. dakikada ceza yayı üzerinden Tabata'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu kontrol etti.49. dakikada ceza alanı dışından serbest vuruş kullanan Alex'in ceza alanına gönderdiği topta, bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Deivid meşin yuvarlağa vuramayınca, kaleci Murat Şahin topa sahip oldu.61. dakikada sağdan ceza alanına giren Tabata'nın vuruşunda, top yandan auta çıktı.67. dakikada Emre'nin ceza alanı dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.68. dakikada Semih'in orta sahadan uzun pasında, savunmanın arkasında ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Güiza'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top yandan auta gitti.76. dakikada Tabata'nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta, köşeye giden topu kaleci Volkan Demirel kornere çeldi.82. dakikada Tabata'nın soldan ortasında ceza alanı içinde arka direkte bomboş pozisyonda kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Erman, topu düzgün bir vuruşla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.85. dakikada sağdan Kazım'ın ortasında ceza alanı içinde Semih'in kafayla havalandırdığı topa sol çaprazdan gelişine vuran Alex, meşin yuvarlağı ağlara göndererek, eşitliği sağladı: 1-1Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.Gaziantepspor'da hafif sakatlığı bulunan ve iki gün takımla çalışmalara katılamayan Tabata, Fenerbahçe'ye karşı 11 kişilik kadroda forma giydi.Konuk ekipte, sakatlıkları bulunan futbolculardan Zurita kadroda yer almazken, Mehmet Yozgatlı ve Erman Özgür ise Fenerbahçe karşısında yedek kulübesinde yer aldı.Gaziantepspor'un yeni transferi Julio Cesar da Fenerbahçe'ye karşı takımının 18 kişilik kadrosunda yer aldı.Fenerbahçe'nin transferde talip olduğu Gaziantepsporlu futbolcu Bekir İrtegün konusunda yaşanan diyalogların ardından, sarı-lacivertli yöneticilerle ters düşen Gaziantepspor Kulübü Başkanı İbrahim Kızıl, açıkladığı gibi maça geldi.Transferle ilgili iki tarafın yaptığı açıklamaların ardından maça gelmeyeceği şeklinde medyada haberler çıkan, ancak Kadıköy'e gideceğini açıklayan Kızıl, protokol tribünündeki yerini aldı.