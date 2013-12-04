Kanarya'ya Kadıköy'de hüsran

Spor Toto Süper Lig'de fırtına gibi esen Fenerbahçe, yedekleriyle çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Tur maçında, PTT 1. Lig temsilcisi Fethiyespor'a 2-1 mağlup olarak kupaya daha ilk maçtan veda etti. Fenerbahçe böylece 2 sezondur müzesine götürdüğü kupada, tek tur geçemeden elendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda PTT 1. Lig ekibi Fethiyespor ile yaptıkları 4. tur mücadelesinde, büyük çoğunluğu ligde az süre alan oyuncularından oluşturduğu 11'i sahaya sürdü.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını Sabri Turgut'un kendi kalesine attığı golle önde kapattı.

İkinci yarıda tutuk bir oyun sergileyen sarı-lacivertliler, 77 ve 83. dakikalarda gelen gollere engel olamadı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında da gol olmayınca Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

'Yüce Atatürk'

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları maç öncesi Fethiyesporlu futbolcular üzerlerindeki tişörtlerdeki harflerle "Yüce Atatürk" yazdılar.

Tişörtlerinin üzerindeki harflerle "Yüce Atatürk" yazan oyuncular, İstiklal Marşı'nı bu şekilde okudular.

Fethiyesporlu futbolcular bu şık hareketin bir benzerini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de yapmıştı.

Ege temsilcisi, 25 Kasım'da Tavşanlı Linyitspor’u ağırladıkları PTT 1. Lig maçına “BAŞÖĞRETMEN” yazısının yer aldığı tişörtlerle çıkıp İstiklal Marşı’nı öyle okumuşlardı.