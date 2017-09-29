Kanarya'ya Akhisar çelmesi!

Süper Lig’in 7. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Akhisar deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 60. dakikada Onur Ayık kaydetti.

Fenerbahçe'de ayrıca Alper Potuk 82'de direkt kırmızı kart görürken, 86'da Martin Skrtel ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışı kaldı ve sarı-lacivertliler karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

Ligde son 2 haftayı Alanyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle kapatan Fenerbahçe, çokça eksikle gittiği Manisa deplasmanında 1-0 mağlup olarak 5. sırada kaldı. Fenerbahçe'yi mağlup eden Akhisar ise 4. sıraya yükseldi.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Fenerbahçe başladı

'3 Miguel Lopez'in hatasında boşta kalan topu alan Janssen, Valbuena'ya pozisyon yarattı. Fransız futbolcunun şutu az farkla auta gitti.

'7 Editörün yorumu: Gelinen dakikaya kadar Fenerbahçe topa daha hakim ve daha kontrollü, baskılı hücumu düşünüyor. Akhisar ise kanatlardan tehlike oluşturmaya çalışıyor ancak Manisa ekibinin organizasyonları daha 'telaşlı' oluyor.

'8 Mehmet Topal ters ayağıyla uzaktan denedi, top üstten auta gitti.

'11 Akhisar ceza sahası içinde Janssen, Mustafa Yumlu'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

'16 Akhisar Larsson'la geldi, İsveçli futbolcunun içeri bıraktığı topta kimse dokunamadı, tehlikeli bir ataktı.

'18 Editörün yorumu: Son dakikalarda Akhisar daha çok hücum yapan taraf oldu. Fenerbahçe, tempoyu kendi belirleyip sahanın hakimi olmaya gayret ediyor, Manisa ekibi ise hızlı kontralarla gol şansı yaratmaya çalışıyor.

'22 Valbuena kanattan hızlı hücuma çıkarken sert müdahaleyle Fransız futbolcuyu durduran Akhisar kaptanı Caner sarı kart gördü.

'28 Akhisarspor kanatlardan şans aramaya devam ediyor. Manisa ekibi, çizgiye inip yaptıkları ortalarla gol fırsatı yaratmaya çalışıyor.

'32 Isla'nın bindirme yaptığı pozisyonda Mehmet Ekici uzaktan şut çekmeyi tercih etti, Mehmet'in şutu farklı şekilde auta gitti. İyi bir koşu yapan Isla, pas vermediği için takım arkadaşına tepki gösterdi.

'38 Editörün yorumu: Akhisar kanatlardan çokça hücum deniyor. Manisa ekibinin ortalarla denediği ataklar her seferinde daha etkili oluyor ancak gole yetecek kadar değil.

'45+1 Editörün yorumu: Sarı-lacivertlilerde Valbuena'nın ilk kez bir resmi maçta kendi performansının altında kaldığını söylemek mümkün. Miguel Lopez ve Caner, Valbuena'yı çok yordu.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

'46 Maçta ikinci 45 dakika, ev sahibi Akhisar'ın santra vuruşuyla başladı. Akhisar'da Paulo Henrique yerine Onur oyunda.

'51 Fenerbahçe, ikinci yarıdaki ilk etkili hücumu yaratma fırsatını yakaladı ancak Janssen'in pasında Giuliano'dan önce Mustafa Yumlu müdahale etti.

'53 Birden çok kez tehlikeli faul yapan Sissoko, Akhisar'da sarı kart gören isim olfdu.

'55 Fenerbahçe'de Skrtel sarı kart gördü.

'56 Mehmet Ekici çok sert vurdu, kaleci Milan Lukac gol izni vermedi. Bu şut, sarı-lacivertlilerin maçta bu dakikaya kadar ilk isabetli şutu oldu.

'57 Sarı-lacivertli ekipte Ozan Tufan sarı kart gördü.

'60 Gol! İkinci yarı oyuna dahil olan Onur Ayık, Soner'in pasında şık bir vuruşla Kameni'nin koruduğu Fenerbahçe ağlarına topu gönderdi: 1-0.

'66 Fenerbahçe'de Valbuena oyundan çıkıyor. Yerine giren isim Alper Potuk. Ozan Tufan'ın yerine ise Roberto Soldado oyuna girdi.

'67 Müthiş bir pozisyon yarattı! Serginho'nun çok iyi driblinglerle tek başına gidip Kameni'yle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nijeryalı kaleci ayaklarıyla muazzam bir kurtarışa imza attı.

'73 Janssen oyundan çıkıyor, yerine giren oyuncu Aatıf Chahechouhe.

'74 Larsson tek başına pozisyon yarattı, zorladı... Ceza sahası içinde Aatıf'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

'75 Akhisarspor'da Kadir Keleş, Daniel Larsson'un yerine oyuna dahil oldu.

'77 Editörün yorumu: Fenerbahçe geride olmasına rağmen Akhisar daha çok pozisyon buluyor. Sarı-lacivertliler, maçta normal sürenin son çeyreğine girilirken oyunu rakip yarı alana yıkmaya çalışıyor ancak Manisa ekibi kontralarla etkili oluyor.

'82 Fenerbahçe 10 kişi! Alper Potuk, rakibine yaptığı sert müdahale sonrası takımını 10 kişi bıraktı.

'86 Topa elle müdahale eden Skrtel, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü, Fenerbahçe 9 kişi.

'88 Akhisar'da Mustafa Yumlu sarı kart gördü.

Olcan Adın'ın ortasında Serginho gole çok yaklaştı ancak kafayla yaptığı vuruş, direğin az farkla yanından auta gitti.

'89 Fenerbahçe'de Soldado da sarı kart gören isimler arasında yerini aldı. İspanyol golcü, sıçrarken rakibinin üstüne yüklendi.

'90 Serginho oyundan çıktı, yerine giren isim Aykut Çeviker.

'90 Karşılaşmada oynanmayan süre 7 dakika olarak işaret edildi. En az 7 dakika uzatma oynanacak.

90+6 Bu akşam çok etkili oynayan Miguel Lopez ceza sahası yayından şansını denedi, top güzel de gitti ancak az farkla auta gitti.

Maç bitti.