Kanarya'nın zirve inadı!..

MAÇIN ADAMI

KIRILMA NOKTASI

Turkcell Süper Lig'de 15. haftanın son maçında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u2-0 mağlup etti. Şampiyonlar ligi'nde son sırada kalarak bu sezonki Avrupa defterini kapayan sarı-lacivertliler, her iki yarıda bulduğu gollerle 3 puan alarak, zirve yarışını sürdürdü.Sarı-lacivertli ekip seyircisi önünde golü erken buldu. 11. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Güiza kafa ile topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.Golden sonra da Kazım, Güiza ve Alex'le farkı artırma şansları yakalayan ev sahibi ekip, rakibine de 18. dakikada Djiehoua'nın ceza sahası içindeki vuruşu dışında pozisyon vermedi.Antalyaspor'da Volkan Arslan 43. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.Eksik kalan Antalyaspor ikinci yarının başında maçın en net pozisyonunu yakaladı. 53. dakikada Djiehoua, topu boş kale yerine auta atarak, takımını mutlak bir golden etti.64. dakikada da Fenerbahçe adına Lugano'nun kafa vuruşu direkten dönerken, Uruguaylı savunma oyuncusu 1 dakika sonra takımını rahatlatan golü atmayı başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fenerbahçe 2-0'lık skorla 3 puanı alan taraf oldu.Mehmet Özdilek yönetiminde 6 maçtır yenilmeyen rakibi karşısında bu sezon sahasındaki 7. galibiyetini elde eden Fenerbahçe, puanını 29'a çıkararak, 4. sıradaki yerini korudu.Fenerbahçe’nin bu sıkıntılı günlerinde takımdaki en ruh sahibi oyuncu olarak ön plana çıkması, dünkü maçta attığı gol ve kaçırdığı ile, amansız markajı ile maçın adamı oldu. Lugano, kimi maçlardaki kritik hatalarına rağmen içten oynayarak, dün de sahanın en verimli ve en fedakâr oyuncusu olarak göze battı.Djiehoua’nın kaçırdığı gol pozisyonu. Fenerbahçe 1-0 önde iken Antalyaspor çok önemli bir pozisyonu boşa harcadı. Djiehoua savunmanın arkasında topla buluştu, Volkan kalesini terketti, Lugano, Edu ve Gökhan kendisine yetişemedi ama o topu boş kale yerine dışarı attı. Maçı Antalyaspor adına bitirdi.5. dakikada sağdan Alex'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Lugano'nun ayak koyduğu top kaleci Ömer'de kaldı.10. dakikada Alex'in soldan ortaladığı topa ön direkte Güiza vururken, kaleci Ömer meşin yuvarlağı kornere çeldi.11. dakikada Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Soldan Alex'in kullandığı korner sonrası, ceza sahası içinde Lugano'nun kafayla dokunduğu topu arka direkte Güiza yine kafayla filelere gönderdi: 1-0.16. dakikada ceza sahası dışından Abdullah'ın yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.18. dakikada ceza sahası sol çaprazından Volkan Arslan'ın kullandığı serbest vuruşta, kale önünde Lugano'nun ayak koyduğu top Djiehoua'nın önde kalırken, bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşu kötü olunca meşin yuvarlak üsten auta gitti.20. dakikada Güiza'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topa Kazım'ın penaltı noktası üzerinde yaptığı vole vuruşta, meşin yuvarlak üsten az farkla auta çıktı.22. dakikada Alex'in pasıyla hareketlenen Uğur'un ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Ömer köşeye giden topu son anda çelerek kornere gönderdi.31. dakikada Emre'nin pasıyla Antalyaspor defansının arkasına sarkan Güiza'nın kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten auta gitti.41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Uğur'un ortaladığı topu Güiza ceza sahası içinde kafayla Alex'in önüne indirirken, sol çaprazda yakın mesafeden Brezilyalı oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleye paralel olarak auta çıktı.45. dakikada Güiza'nın pasıyla topu önüne alan Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak üsten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğünde sona erdi.53. dakikada Sedat'ın ara pasıyla Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Djiehoua, kendisine yetişen Gökhan'a rağmen kaleci Volkan'ı da çalımlayarak yaptığı vuruşta, topu üsten auta atarak önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi.56. dakikada soldan Alex'in kulandığı kornerde, ön direkte Edu'nun yaptığı kafa vuruşu sonrası çizgi üzerinde Antalyaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.64. dakikada Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top kaleci Ömer'den döndü. Pozisyonu takip eden Güiza'nın sağdan tekrar kale önüne ortasında bu kez Lugano'nun kafa vuruşunun ardından meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra çizgi üzerine düştü ve Antalyaspor defansı topu kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırabildi.65. dakikada Fenerbahçe, Lugano'nun golüyle farkı 2'ye çıkarttı. Deivid'in pas olarak kullandığı kornerde, Roberto Carlos ceza sahası çizgisi üzerinde, sol çaprazdan oldukça sert bir vuruş yaparken, defansa çarptıktan sonra önüne düşen topu Lugano, kale önünde filelerle buluşturdu: 2-0.70. dakikada Roberto Carlos'un soldan ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Deivid'in yaptığı sert vuruşta, kaleci Ömer'den seken meşin yuvarlağı defans kornere gönderdi.84. dakikada Straka'nın ara pasıyla Fenerbahçe defansının arkasına sarkan Ahmet'in sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Volkan Demirel'de kaldı.Fenerbahçe maçtan 2-0 galip ayrıldı.