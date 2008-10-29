Kanarya'nın kupa ası





Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Ankaragücü'nü Semih Şentürk'ün attığı golle deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Fortis Türkiye Kupası D Grubu'nda Fenerbahçe, başkent temsilcisi Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.



Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili olan Fenerbahçe, 5. dakikada Semih Şentürk'ün ceza sahası dışından sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelere göndermesiyle deplasmanda 1-0 öne geçti.



Bu dakikadan sonra daha fazla ileri çıkmaya başlayan Ankaragücü rakip kalede istediği pozisyonları üretemezken, Fenerbahçe de kalan dakikalarda topu bir kez daha filelerle buluşturmayı başaramadı ve devre 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya ev sahibi Ankaragücü daha hızlı başlayan taraf oldu. Jaba ve Leandro'nun uzaktan yaptığı sert vuruşlarla etkili olan başkent ekibi, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.



71. dakikada Colin Kazım'ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla birlikte sahada 10 kişi kalan Fenerbahçe, skor üstünlüğünün verdiği avantajla kalan bölümde oyunu kontrol etti ve maçı da 1-0'lık sonuçla kazanarak Ankara deplasmanından 3 puanla ayrıldı.





ANKARAGÜCÜ: 0 - FENERBAHÇE: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Özkan, Alper Ulusoy, Adil Sinem

Ankaragücü: Serkan, Elyasa, De Souza, Chaabani, Murat Duruer, Gökhan, Cem Can, Barbaros, Leandro, Murat Erdoğan, Jaba

Fenerbahçe: Volkan Babacan, Ali Bilgin, Edu, Yasin, Roberto Carlos, Kazım, Josico, Deniz, Tümer, Burak, Semih

Gol: Dk. 5 Semih (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 32 Roberto Carlos (Fenerbahçe)







MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza sahasının hemen dışında topu önünde bulan Semih, düzgün bir vuruşla topu Ankaragücü filelerine gönderdi: 0-1



11. dakikada Murat Erdoğan'ın sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Jaba'nın kafa vuruşunda Volkan Babacan, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.



28. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Jaba'nın vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kontrol etti.



36. dakikada Deniz Barış'ın ortasında topa kafayla vuran Semih'in vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.



44. dakikada Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



45. dakikada kazanılan serbest atışı kullanan Carlos'un sert şutunda top kaleci Serkan'ın göğsünden sekti ancak Serkan topa ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





İKİNCİ YARI

47. dakikada Jaba'nın ara pasıyla topla buluşan Leandro kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruş yaparak takımının beraberlik golünü atamadı.



53. dakikada Murat Duruer'in ortasında topa iyi yükselen Elyasa'nın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



71. dakikada Kazım, bir pozisyon sonrası yardımcı hakem Alper Ulusoy ile girdiği diyalog sonrası maçın hakemi Hakan Özkan tarafından kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.



74. dakikada Barbaros'un pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



85. dakikada kaleci Volkan Babacan ile karşı karşıya kalan Jaba, topa vurmakta gecikince gol fırsatını değerlendiremedi.



Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.