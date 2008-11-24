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Spor

Kanarya'nın 151. sınavı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 150 maçta 50 galibiyet, 25 beraberlik ve 75 yenilgi aldı.

24 Kasım 2008 02:00

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 150 maçta 50 galibiyet, 25 beraberlik ve 75 yenilgi aldı.



Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 5. maçında 25 Kasım Salı günü Kadıköy'de Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 151. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 150 maçta, 50 galibiyet, 25 beraberlik ve 75 yenilgi aldı. Rakip filelere toplam 184 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 252 gole engel olamadı.

Fenerbahçe'nin, Avrupa kupalarında yaptığı 150 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle: 

Organizasyon O G B M A Y
 UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
 Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 16 9 4 3 30 13
 Şampiyonlar Ligi 38 11 6 21 41 67
 Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
 Toplam 150 50 25 75 184 252


G Grubu'nda, Portekiz'in Porto takımını konuk edecek Fenerbahçe, bu sezon Devler Ligi'ndeki en kritik maçlarından birisine çıkacak. Şampiyonlar Ligi'nde 1. turdaki gruplarda kalan iki maçlar öncesi G Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alan sarı-lacivertliler, kazandığı taktirde gruptaki diğer maçın sonucuna göre ikincilik şansını son maça taşıyacak.

G grubundaki ilk maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 3-1 yenilip, 2. maçta Kadıköy'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 3. maçında yine kendi sahasında Arsenal karşısında 5-2'lik yenilgiden kurtulamadı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibiyle deplasmanda yaptığı mücadelede ise 0-0 beraberlik aldı.

Bu sezon 6. kez yer aldığı Devler Ligi'ne ilk kez 1996-1997 sezonunda katılan sarı-lacivertliler, ligde yer aldığı 11 yıllık süreçte en önemli başarısını geçen sezon çeyrek final oynayarak elde etti.

Fenerbahçe 1996-1997, 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 sezonları ve bu sezon Devler Ligi'ndeki mücadelesinde, çıktığı toplam 38 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 21 yenilgi aldı. Rakiplerinin filelerine 41 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 67 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında ön eleme turlarını geçemediği için Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

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