-KANARYA'DAN MUTLU SON BRÜKSEL (A.A) - 14.07.2011 - Belçika'da düzenlenen Uluslararası Futbol Turnuvasının üçüncü maçında Fenerbahçe, Standart Liege takımını 3-1 yenerek, turnuvayı birinci sırada tamamladı. Fenerbahçe bu karşılaşmada Serkan, Orhan, Bekir, Bilica, Caner, Selçuk, Cristian (Dk. 77 Emre), Dia, Özer, Stoch (Dk. 46 Gökhan) Guiza (Dk.46 Semih) kadrosuyla mücadele etti. Le Burton Stadı'nda oynanan karşılaşmada Standart Liege ise Moris, Ngawa (Dk.64 Buatu), Arslanagic, Zennaro, Daerden, Eninful (Dk.46 Dufour), Angeli (Dk. 87 Susic), Batshuayi (Dk.73 Bonemme), Labyyle, Grozav (Dk.73 Menga), Benteke (Dk.60 Bergonsi) tertibiyle sahada yer aldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Daniel Güiza, 20. dakikada Cristian Baroni ve 90.dakikada Semih Şentürk attı. Belçika takımının tek golünü ise 5. dakikada Batshuayi kaydetti. Maçtan sonra gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Aykut Kocaman sezon öncesi futbol dışındaki olayların gündemde olduğunu belirterek, ''Futbol dışı faktörler sezon öncesine damga vurdu. Bu hazırlık karşılaşmaları, maç refleksi yakalamak açısından önemliydi, bunu başardık'' dedi. Sarı-lacivertli teknik adam 21 Temmuz'da Şükrü Saracoğlu stadında oynanacak Shaktar Donesk maçı ile birlikte kendi seyircilerinin önüne çıkacaklarını ifade ederek, ''Kendi seyircimiz önünde oynayacağız bu maça tüm Fenerbahçe'yi sevenleri bekliyoruz. Fenerbahçe taraftarı demiyorum Fenerbahçe'yi sevenleri diyorum'' şeklinde konuştu. -NOTLAR- Turnuvayı ilk sırada bitiren Fenerbahçe'de tüm futbolcular maçtan sonra hızla soyunma odasına gidince kupayı Selçuk aldı. Turnuvanın son maçında Belçikalı ekip Standart Liege'nin kadrosunun gençlerden oluşması dikkati çekti. Yağmurlu ve kapalı bir havada oynanan karşılaşmaya gurbetçiler ilgi göstermediler. Sarı lacivertli oyuncu Emre'nin maçtan hemen sonra soyunma odasına gitmesine Aykut Kocaman izin vermedi. Emre'yi kucaklayan Kocaman, saha içinde bulunan arkadaşlarının yanına gitmesini istedi. Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel de maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, FC Shakhtar Donetsk ile İstanbul'da oynayacağı maçta taraftar desteğinin çok yoğun olacağını belirterek ,''Ben buradan bütün Fenerbahçelilerin ne kadar Fenerbahçeli olduklarını kanıtlamaları için bütün Fenerbahçelilerin bayraklarını asmalarını istiyorum. Bunu daha önceden de söylemek istiyordum. Gerçekten birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulan bir zamandayız. Her Fenerbahçeli'den balkonuna veya camına bir Fenerbahçe bayrağı asması gerekmektedir. Bunu da zaten bütün Fenerbahçeliler düşünmüştür ve yapıyorlardır'' dedi. Fenerbahçe kafilesi, maç sonrası özel uçakla Türkiye'ye hareket etti.