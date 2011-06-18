-KANARYA'DA KUPA İÇİN UZUN BEKLEYİŞ İSTANBUL (A.A) - 18.06.2011 - Beko Basketbol Ligi Play-Off final serisi altıncı maçında ezeli rakibi Galatasaray Cafe Crown'u 91-88 yenerek, seride durumu 4-2 yapıp, 2010-2011 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe Ülker, sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi nedeniyle kupasını salon boşaltıldıktan sonra alabildi. Karşılaşmanın bitmesiyle yabancı madde yağmuru altında soyunma odasına giden Fenerbahçe Ülkerli oyuncular, kupa töreni için sahaya gelemezken, Galatasaray Cafe Crownlı oyunculara ve teknik heyete ikincilik madalyaları ve plaketleri Basketbol Federasyonu Asbaşkanı İmran Işıldar ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu tarafından verildi. -YILDIRIM VE KOÇ'A KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT- Galatasaray Cafe Crown'a madalyaları verildikten sonra Galatasaraylı taraftarlar Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Ali Koç'a küfürlü tezahürat yaptı. Özellikle protokol tribününde bulunan Koç'a küfürlü tezahüratlarını devam ettiren taraftarlar, ''Ali Koç dışarı'' diye de bağırdı. Taraftarlar, daha sonra ''Çıkmıyoruz'' diye tezahürat yaptı. Soyunma odasına giden Galatasaray Cafe Crownlu oyuncular da taraftarların tezahüratı üzerine yeniden sahaya döndü. Oyuncular, tribünlere formalarını attı. -ÜNAL AYSAL SAHAYA İNDİ- Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, protokol tribününden sahaya inerek, taraftarlara seslenmek istedi. Saha ortasında kurulan platforma çıkan Aysal, mikrofonla taraftarlara seslenmek isterken, taraftarlar ''büyük başkan'' diye tezahürat yapmaya başladı. Tezahüratlar nedeniyle konuşması çok iyi duyulmayan Aysal'ın, daha sonra ''Galatasaray büyük bir kulüptür, misafirperverlik göstermelidir'' dediği duyuldu. Taraftarların tezahüratları nedeniyle konuşmasına devam edemeyen Ünal Aysal, yeniden protokol tribününe giderken, saha kenarındaki Galatasaraylı taraftarlarla bir süre konuştu. Protokol tribününe çıkan Aysal, tribünden ayrılırken, ardından Fenerbahçeli yöneticiler de protokol tribünden ayrılıp, içeriye geçti. -TARAFTARI GÜVENLİK GÜÇLERİ ÇIKARDI- Güvenlik güçleri Galatasaraylı taraftarları çıkarmak için tribüne çıkarken, taraftarlar yabancı madde atmaya başladı. Bazı taraftarlar söktükleri koltukları atarken, güvenlik güçleri tribünleri boşaltmaya başladı. Bu sırada yeniden protokol tribünü girişine gelen kulüp başkanı Ünal Aysal, bazı taraftarlarla konuşurken, taraftarlar ''Yönetim uyuma taraftara sahip çık'' diye tezahürat yaptı. Ünal Aysal, burada da mikrofonu alarak yaptığı konuşmada, ''Sayın emniyet güçleri lütfen taraftara saygılı olalım. Zorlamayalım, taraftarımız kendi isteğiyle terk edecek'' derken, taraftarlara da ''Galatasaraylı kardeşlerim, bize yakışır bir şekilde yavaş yavaş salonu terk edelim'' dedi. -SALON BOŞALTILDI, KUPA TÖRENİ YAPILDI- Galatasaraylı oyuncuların madalyalarını almalarından yaklaşık 1 saat sonra kupa töreni yapılabildi. Salon tamamen boşaltıldıktan sonra, üzerlerinde ''Mutlu bir an'' yazan tişörtlerle sahaya çıkan Fenerbahçe Ülkerli oyuncular ve teknik heyet, saha ortasında kenetlenerek, bir süre zıplayıp tezahürat yaparak, şampiyonluğa sevindi. Daha sonra platforma çıkan sarı-lacivertli oyunculara, saha kenarında kendilerini bekleyen yöneticiler Ali Koç, Semih Özsoy, Ünal Uzun, Yasemin Merçil ve bir grup kulüp misafiri tezahürat yaptı. Bu sırada protokol tribünü girişinde 4-5 Galatasaray taraftarı tezahürat yapınca, güvenlik güçleri hemen bu taraftarları salon dışına çıkardı. Daha sonra oyuncular ve yöneticiler karşılıklı tezahüratta bulundu. Kupa töreninde Basketbol Federasyonu Asbaşkanı İmran Işıldar ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, oyunculara ve teknik heyete madalyalarını verdi. Daha sonra kupayı alan kaptan Ömer Onan, havaya kaldırarak, şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu sırada yöneticiler ''5, 5'' diye tezahürat yaparak, beşinci şampiyonluğa gönderme yaptı. Kaptan Ömer Onan, kupayı yöneticilere götürürken, kupa yöneticilerin ellerinde de havalandı. Yöneticiler de daha sonra sahaya gelerek, oyuncular, teknik heyet ve kupayla birlikte fotoğraf çektirirken, hep birlikte ''5, 5'' diye tezahürat yapıldı. Daha sonra Lavrinovic ve Ömer Onan, potaların filelerini kesti. Fenerbahçeli oyuncuların ve teknik heyetin, şampiyonluğu bu akşam bir mekanda kutlayacağı bildirildi.