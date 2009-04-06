Kanarya zor da olsa kazandı

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Maçtan Dakikalar

Maçın adamı: Carlos

Kırılma noktası: 48. Dakika

Zirve mücadelesi veren Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Zirve yarışında iddiasını son haftalara taşımak isteyen sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Deivid ve Güiza kaydetti. Konuk Eskişehirposr'un tek sayısı ise Batuhan'dan geldi. Sivasspor ve Beşiktaş'ın kazandığı, Trabzonspor'un puan kaybettiği 26. haftada elde edilen bu 3 puan Fenerbahçe için oldukça önemliydi.Fenerbahçe elde ettiği bu galibiyetle puanını 47'e yükseltirken, gelecek hafta oynayacağı G.Saray derbisi öncesi de moral depolamış oldu. Sarı lacivertli takım sıralamada da 3.'lüğe yükseldi...Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Bülent Yıldırım, Nihat Mızrak, Muharrem YılmazFenerbahçe: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Önder, Edu, Roberto Carlos, Deivid, Josico, Selçuk, Uğur, Semih, GüizaEskişehirspor: Ivesa, Koray, El Saka, Vucko, Sezgin, Serdar, Emre Toraman, Doğa, Engin, Youla, BatuhanSarı Kartlar: Dk. 4 Emre Toraman, Dk. 32 Engin (Eskişehirspor), Dk. 36 Önder (Fenerbahçe)Gol: Deivid (Fenerbahçe)Turkcell Süper Lig'de yapılan Fenerbahçe-Eskişehirspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi. 10. dakikada Deivid'in ceza alanı dışından şutunda, top yandan auta çıktı.22. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Orta sahada Deivid'in savunmanın arkasına attığı topta, ceza alanı dışına kadar çıkan kaleci Ivesa'dan önce meşin yuvarlağa müdahale ederek kaleciyi çalımlayan Uğur'un ceza yayı üzerinde boş kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağa son anda ayak koyan Koray, topu kornere attı.23. dakikada Roberto Carlos'un ceza alanının hemen dışından sert şutunda, kaleci Ivesa üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etti.Karşılaşmanın ilk yarısında kalan dakikalarda önemli bir gol pozisyonu olmadı ve ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.Fenerbahçe takımının en yaşlısı en çok koşanı olarak takıma can verdi. İlk golde attığı şut Deivid’in dokunuşu ile skor oldu. Atağa dönük pasları, dikkat çekti. Maçın sonuna kadar koştu, iyi de savunma yaptı. Geçen akşam çıktığı yarışmadaki para kutularından sonra bu kez de kondisyon kutusunu açtı.Fenerbahçe’nin gol arayışında zorlandığı ve savunmada bocaladığı anlardan birisiydi. Volkan da kalesini boşaltıp, Batuhan’ın kafa şutunu şansa emanet etmişti ki çizgide Yasin belirdi ve topun boş kaleye gitmesine izin vermedi. Sarı -lacivertliler maç içinde krizin eşiğinden böyle döndü.