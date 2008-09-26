Kanarya yine kayıp

Turkcell Süper Lig'de beşinci haftanın açılış maçında Sivasspor ile Fenerbahçe, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi. Selçuk Şahin'in 34. dakikada kaydettiği gole 77. dakikada Murat Sözgelmez ve 88. dakikada Sezer'in attığı gollerle karşılık veren Sivasspor, maçı 2-1 kazandı.Fenerbahçe ilk dakikalarda daha atak bir oyun sergilemesine rağmen önemli bir gol pozisyonu üretemedi.Gol için daha fazla ileri çıkan Fenerbahçe'de 27. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Güiza'nın vuruşu direkten döndü. 34. dakikada sağ kanattan Alex'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Selçuk Şahin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıya hızlı giren Sivasspor, üst üste yakaladığı gol pozisyonlarında kaleci Volkan Babacan'ı geçmeyi başaramadı. Risk alarak oyunu sarı-lacivertlilerin sahasına yığmaya çalışan Sivasspor, gol pozisyonu üretmekte zorlanmamasına rağmen son vuruşlarda etkili olamadı.Seyircisi önünde sahadan mağlubiyetle ayrılmak istemeyen ve rakip kaledeki baskısını artıran Sivasspor, 77. dakikada Sezer'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Murat Sözgelmez'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla skora 1-1 eşitlik getirdi.Golün ardından galibiyet sayısı için yüklenmeye devam eden Sivasspor'da, 88. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Sezer'in sert vuruşu üst direğe de çarparak ağlara gitti: 2-1Kalan bölümde başka gol olmayınca ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Sivasspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.Stat: 4 EylülHakemler: Bünyamin Gezer xx, Cem Satman xx, Erhan Sönmez xxSivasspor: Petkoviç xxx, Murat Sözgelmez xxx, Diallo xxx, Fabio Bilica xxx, Hayrettin xxx, Faruk xxx (Dk. 46 Balili xxx), Sylla xxx, Sezer xxxx, Sergio Oliveira xx (Dk. 73 Tum xx), Musa Aydın xxx (Dk. 83 İbrahim xx), Mehmet Yıldız xxxFenerbahçe: Volkan Babacan xxx, Gökhan xx, Lugano xx, Önder xx, Roberto Carlos xx, Selçuk xx, Maldonado xx (Dk. 80 Semih x), Emre x (Dk. 46 Uğur Boral xx), Kazım xx (Dk. 72 Burak xx), Alex xx, Güiza xxGoller: Dk. 34 Selçuk (Fenerbahçe), Dk. 77 Murat, Dk. 88 Sezer (Sivasspor)Sarı kartlar: Dk. 38 Kazım, Dk. 66 Roberto Carlos, Dk. 76 Önder, Dk. 84 Burak (Fenerbahçe), Dk. 57 Diallo (Sivasspor)Turkcell Süper Lig'de Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.12. dakikada Musa'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Yıldız'ın vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.16. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Alex'in ortasında kale önünde Önder'in ayağına çarpan meşin yuvarlağı, kaleci Petkoviç köşeden çıkardı.18. dakikada ceza alanının sol çaprazında topla buluşan Emre'nin uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.21. dakikada orta alana yakın bir mesafeden aldığı topla soldan ceza alanı içine giren Sylla, kalesinden çıkan kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Sylla'nın plase vuruşunda kaleci Volkan'a çarpan top kornere çıktı.23. dakikada derinlemesine atılan bir pasta ceza alanı çizgisi üzerinde topu kontrol eden Musa'nın öne çıkan kaleci Volkan'ın üzerinden gönderdiği plase vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.29. dakikada Kazım'ın pasıyla ceza alanının sağında topla buluşan Guiza'ın çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.34. dakikada sağ kanattan kazanılan korner atışını kullanan Alex'in yaptığı ortada, ceza alanı içinde topa iyi yükselen Selçuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.42. dakikada Roberto Carlos'un soldan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Güiza ve Alex, kaleye paralel giden topa dokunamadı.Maçın ilk yarısını 1-0 Fenerbahçe önde tamamladı.50. dakikada Sivasspor'un organize gelişen atağında ceza alanı dışında topla buluşan Sezer'in sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu çeldi. Dönen topu yeniden önünde bulan Sezer'in ortasında arka direkteki Musa'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Volkan kontrol etti.51. dakikada Balili'nin pasıyla ceza alanına hareketlenen Musa, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. İstediği vuruşu yapamayan Musa'nın dokunduğu top, kaleci Volkan'da kaldı.62. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Hayrettin'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.63. dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortada, topu ceza alanı içerisinde göğsüyle önüne alan Mehmet Yıldız'ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Topu tekrar önünde bulan Mehmet'in plase vuruşunda Volkan'ın uzanarak çeldiği meşin yuvarlak, Musa Aydın'ın önüne düştü. Savunmanın müdahalesiyle rahat bir vuruş yapamayan Musa'nın şutunda top direğin yanından auta çıktı.65. dakikada Güiza'nın topuğuyla verdiği şık pasla topla buluşan Alex'in aşırtma vuruşunu kaleci Petkoviç çeldi.77. dakikada Sivasspor'un beraberlik golü geldi. Tum'un sol kanatta düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Sezer'in yaptığı ortada, kale alanı içinde yükselen Murat Sözgelmez'in kafayla dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.79. dakikada Tum'un ceza alanı dışından yerden sert vuruşunda, kaleci Volkan köşeye giden meşin yuvarlağı direğin dibinden kornere çeldi.84. dakikada Murat'ın ceza alanı içinde yaptığı ortada, Balili'nin kafayla kaleye doğru gönderdiği topa kimse dokunamadı, meşin yuvarlak auta çıktı.88. dakikada çalımlarla ceza alanına hareketlenen Mehmet Yıldız'ın pasıyla topu önünde bulan Sezer'in gelişine bekletmeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-189. dakikada Burak'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa gelişine vuran Güiza'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Petkoviç'ten döndü.Karşılaşmayı 2-1 Sivasspor kazandı.