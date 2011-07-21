-KANARYA YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 20.07.2011 - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına, akşam saatlerinde basına kapalı yaptığı antrenmanla devam etti. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda sarı-lacivertliler, 3 ayrı grup halinde top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarının ardından antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı. Antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Kaleci Antrenörü Murat Öztürk eşliğinde ayrı çalışmalar yapan kaleciler, çift kale maçta dönüşümlü olarak görev aldı. Sakatlıkları süren Alex de Souza ve Sezer Öztürk antrenmana çıkmadı. Bu oyuncular tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Mamadou Niang, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı yaptığı çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Takımdan ayrı olarak hafif tempolu kısa bir koşu yapan Emmanuel Emenike daha sonra tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdü. Amerika Kupası'nda yer alan futbolcular Lugano ve Andre Santos, antrenmanda yer almadı. Fenerbahçe, yarın Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nda özel bir maç yapacak. Karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.