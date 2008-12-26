Kanarya sonradan açıldı



Turkcell Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, 6. haftadan sonra ligin ilk bölümünün sonuna kadar en çok puan toplayan takım oldu.



Turkcell Süper Lig'de 6. haftayı 4 yenilgi ve 2 galibiyetle 12. sırada kapatan Fenerbahçe, 6. haftadan sonraki 10 maçta ligin en iyi ekibi olarak dikkat çekti.



Kayserispor karşısında 6. haftada Kadıköy'de aldığı 4-1'lik yenilginin ardından çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, 7-16. haftalar arasındaki 10 maçı 8 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.



Sarı-lacivertliler, 10 haftalık periyottaki istikrarlı gidişiyle ligin ilk bölümünü 32 puanla 4. sırada bitirdi

