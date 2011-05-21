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Spor

KANARYA SON MAÇA HAZIR İSTANBUL (A.A)

21 Mayıs 2011 18:49

-KANARYA SON MAÇA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'in şampiyon adaylarından lider Fenerbahçe, ligin son haftasında Sivasspor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.  Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin, koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan basına kapalı antrenmanda, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi.  Tüm oyuncuların katıldığı bildirilen antrenmanın, taktiksel çalışmalarla tamamlandığı duyuruldu. Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

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