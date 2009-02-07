Kanarya siftah peşinde

Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümünde henüz galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor önünde 3 puanı hedefliyor.



Kadıköy'de yaptığı maçlarda ligin 17. haftasında Trabzonspor ile 0-0, 18. haftasında da Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, Büyükşehir Belediyespor önünde, ligin ikinci bölümünün ilk galibiyetini almak istiyor.



Fortis Türkiye Kupası mücadelesindeki istikrarlı gidişini lig mücadelesine de yansıtmak isteyen Fenerbahçe, rakibinin karşısına, kupada yarı finale yükselmenin moraliyle çıkacak.



Sarı-lacivertli takımda son dönemdeki eksiklere, bu maçta sarı kart cezalısı Selçuk da eklenecek.



Sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Edu ve Abdülkadir ile adalesindeki yırtık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalacak Josico, Büyükşehir Belediyespor maçında yer almayacak.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones'in cezalı Selçuk'un yerine ön liberoda Deniz'e şans vermesi bekleniyor.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe mücadelesini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



SON ÇALIŞMA ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA



Fenerbahçe, yarınki mücadele öncesi son çalışmasını bu akşam, maçın yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirecek.



Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından stada yakın olan Bağcılar'daki Holiday Inn Oteli'nde kampa girecek.



4 FUTBOLCU SARI KART CEZASI SINIRINDA



Fenerbahçe'de, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı öncesi forma giyebilecek durumda olan 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



3'er sarı kartları bulunan Roberto Carlos, Güiza, Kazım ve Ali, yarınki mücadelede şans bulup 1'er kart daha görürse 20. haftadaki Hacettepe maçında cezalı duruma düşecek.



Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Josico'nun da ligde 3 sarı kartı bulunuyor.

