Kanarya sahasında etkili

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında yarın İstanbul'da Sırbistan'ın FK Partizan takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, sahasındaki etkili performansıyla rakiplerine geçit vermiyor.



Özellikle son iki sezondur yaptığı maçlarda saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Milan (23 Kasım 2005) karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından, Kadıköy'de yenilgi yüzü

görmedi.



İtalyan ekibe karşı aldığı yenilgiden sonra sahasında 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, son olarak bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını 2-0 mağlup etti.



Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çıktığı son 13 Avrupa Kupası maçında 10 kez kazanırken, 3 maçta eşitliği bozamadı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki üst üste yaptığı son 7 Avrupa Kupası maçından da galibiyetle ayrıldı.



Sarı-lacivertliler, teknik direktör Luis aragones yönetiminde yaptığı son 3 Avrupa kupası maçında 2 galibiyet 1 beraberlik aldı.







Fenerbahçe'nin, AC Milan yenilgisinden sonra Kadıköy'de yaptığı son 13 Avrupa Kupası maçında aldığı sonuçlar şöyle:



2006-2007 Sezonu:



Fenerbahçe-B36 Torshavn.......: 4 - 0

Fenerbahçe-Dinamo Kiev........: 2 - 2

Fenerbahçe-Randers............: 2 - 1

Fenerbahçe-Palermo............: 3 - 0

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt: 2 - 2

Fenerbahçe-AZ Alkmaar.........: 3 - 3



2007-2008 Sezonu:



Fenerbahçe-Anderlecht.........: 1 - 0

Fenerbahçe-Inter..............: 1 - 0

Fenerbahçe-PSV Eindhoven......: 2 - 0

Fenerbahçe-CSKA Moskova.......: 3 - 1

Fenerbahçe-Sevilla............: 3 - 2

Fenerbahçe-Chelsea............: 2 - 1



2008-2009 Sezonu:



Fenerbahçe-MTK Budapeşte......: 2 - 0



Fenerbahçe, Kadıköy'deki 13 maçlık yenilmezlik serisinde attığı toplam gol sayısında da dikkat çekiyor. 13 maçta rakip filelere toplam 30 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 12 gol gördü.



Fenerbahçe, Avrupa kupaları mücadelesinde yarın sahasında 72. maçına çıkacak. Bugüne dek evinde yaptığı 71 karşılaşmada 36 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 24 karşılaşmada yenildi, 11 kez de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, sahasında yaptığı maçlarda toplam 105 gol atarken, kalesinde 81 gol gördü.



Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında sahasında yaptığı 71 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:



Organizasyon O G B M

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UEFA Kupası 27 14 4 9

Şampiyon Kulüpler Kupası 16 6 3 7

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 7 4 2 1

Şampiyonlar Ligi 17 9 1 7

Kupa Galipleri Kupası 4 3 1 -

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Toplam 71 36 11 24