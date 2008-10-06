Kanarya rekora koşuyor

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Bu sezon ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de kan kaybı her geçen gün biraz daha artıyor. Ligin ilk 5 haftasında deplasmanlarda 3 mağlubiyet alan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçından 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, Turkcell Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde evinde Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu.Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki maç düşük tempoda başlarken, iki takım da orta sahada bol pas yaparak hücum etmeye çalıştı.Fenerbahçe, ilk yarıda rakibi karşısında hücumda hiç etkili olamazken, konuk ekip ise hızlı ataklarda iki kez buluşturduğu Aghahowa'nın ayağından bulduğu gollerle devreyi 2-0 önde tamamladı.İlk yarının bitiminde takımını protesto eden Fenerbahçe taraftarı, ikinci yarının başında verdiği destekle sarı-lacivertlileri canlandırmaya çalışırken, ilk net pozisyonda konuk ekip Turgay Bahadır'la fakı 3'e çıkarma şansını kaçırdı.Fenerbahçe 58. dakikada Uğur Boral'ın düşürülmesiyle kazandığı penaltı vuruşunu Roberto Carlos'la gole çevirerek farkı 1'e indirirken, savunmasında verdiği açıklar nedeniyle 63'te Turgay' Bahadır'ın golüne engel olamadı ve fark yeniden 2'ye çıktı. Bu golün ardından moralmen oyundan kopan ev sahibi ekip, 74. dakikada gecenin yıldızı Aghahowa'nın 'hat-trick'iyle 4-1 geriye düşerken, kalan sürede başka gol olmadı.Uzun yıllar sonra evinde ilk kez bu kadar farklı bir skorla mağlup olan Fenerbahçe, ligde 6 maçta 4. kez sahadan puansız ayrılırken, 6 haftada topladığı 6 puanla 12. sırada kaldı.İlk 5 haftada 2 gol atabilen, ancak Kadıköy'den 4 gollü bir galibiyet çıkaran Kayserispor ise puanını 11'e çıkardı.Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Halis Özkahya xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Gençerler xxFenerbahçe: Volkan Demirel x, Gökhan Gönül x (Dk. 39 Yasin x), Edu x, Önder x, Roberto Carlos x, Kazım x, Selçuk Şahin x, Maldonado x (Dk. 45 Deniz x), Uğur Boral x, Emre x (Dk. 42 İlhan Parlak x), Guiza xKayserispor: Souleymanou xxx, Durmuş xxx, Ali Turan xxx, Eren Güngör xxx, Bilal Aziz xxx, Mehmet Topuz xxx, Saidou xxx, Ragıp xxx (Dk. 90 Escobar ?), Turgay Bahadır xxx (Dk. 82 Abdullah Durak x), Mehmet Eren xxx, Aghahowa xxxx (Dk. 89 Cangele x)Goller: Dk. 21, Dk. 42 ve Dk. 74 Aghahowa, Dk. 63 Turgay Bahadır (Kayserispor), Dk. 58 Roberto Carlos (Pen.) (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 64 Uğur Boral (Fenerbahçe), Dk. 64 Turgay Bahadır (Kayserispor)19. dakikada soldan Roberto Carlos'un ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Guiza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Souleymanou'da kaldı.21. dakikada orta sahadan Bilal Aziz'in uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Aghahowa, ileri çıkan kaleci Volkan Demirel'i de çalımlayarak, sol çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-024. dakikada Roberto Carlos'un soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde kaleci Souleymanou ile birlikte yükselen Edu'nun arasında kalan top, ceza alanı içine düştü. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.27. dakikada Roberto Carlos'un soldan ortasında, arka direkte topa yükselen Gökhan Gönül'ün omzuna çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.33. dakikada Turgay Bahadır'ın pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Aghahowa'dan önce kaleci Volkan Demirel yatarak elleriyle topu uzaklaştırdı.37. dakikada Selçuk Şahin'in ceza alanı dışından vuruşunda, top yandan auta gitti.38. dakikada ceza alanı dışından Mehmet Topuz'un sert şutunda, kaleci Volkan Demirel yatarak topu tokatladı. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.42. dakikada Ragıp'ın orta sahadan attığı pasta yine savunmanın arkasına sarkan Aghahowa, kalesinden çıkan Volkan Demirel'i de çalımlayarak, topu boş kaleye gönderdi: 2-055. dakikada Kazım'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Souleymanou'da kaldı.56. dakikada Ragıp'ın pasıyla ceza alanının sağ çaprazında topla buluşan Turgay Bahadır'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.57. dakikada sağdan Selçuk Şahin'in kullandığı korner atışında ceza alanı içinde kaleci Souleymanou topu elinden kaçırınca, oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.58. dakikada Uğur soldan ceza alanına girerken, Durmuş'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Roberto Carlos, topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 1-261. dakikada Bilal Aziz'in pasıyla topla ceza alanına giren Turgay Bahadır'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.63. dakikada soldan ceza alanına giren Saidou'nun ortasında, ceza alanı içinde topla buluşan Turgay Bahadır'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-374. dakikada Mehmet Topuz'un orta sahadan uzun pasında yine savunmanın arkasında topla buluşan Aghahowa, ceza alanı içinde kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisini takip eden Yasin ve Edu'nun arasında yere düşerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, kendisinin 3. ve takımının 4. golünü kaydetti: 1-4