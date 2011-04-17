-KANARYA POTADA ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 17.04.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi 4. maçında ezeli rakibi Galatasaray Medical Park'ı uzatma sonunda 91-86 yenen Fenerbahçe, üst üste 6. kez lig şampiyonu oldu. Abdi İpekçi Spor Salonu'nda başlayan serinin ilk maçına sarı-lacivertliler 77-74 kazanıp, 1-0 öne geçerken, Galatasaray Medical Park aynı salondaki 2. maçta 84-69 galip gelerek, seride 1-1 eşitliği sağladı. Caferağa Spor Salonu'ndaki serinin 3. maçını 80-68 kazanan Fenerbahçe, 4. maçta da rakibini uzatma sonunda 91-86 yenerek, şampiyonluğa ulaştı. Maç bitiminde Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın eline sıkarak, yöneticilerle birlikte salondan ayrıldı. -ŞAMPİYONLUĞU KUTLADILAR- Fenerbahçeli yöneticiler, oyuncular, teknik heyet ve taraftarlar, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Sahada sarmaş dolaş olan oyuncular, taraftarlarıyla birlikte tezahürat yaparak, şampiyonluğu kutladı. Daha sonra başlarına taç takan sarı-lacivertli oyunccular, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin bulunduğu protokol tribününe giderek, yöneticilerle tokalaştı. Bu arada, maç sonunda Galatasaray Medical Park'ın oyuncuları, hakemlere tepki gösterdi. -BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI- Final serisinin 4. maçında büyük çekişme yaşanırken, karşılaşma uzatmaya gitti. Galatasaray Medical Park, bitime 6 saniye kala Augustus'un attığı basketle 75-73 öne geçti. Fenerbahçe hücumunda kendisine faul yapılan Horakova, bitime 1 saniye kala kullandığı faul atışlarını sayıya çevirince, maçın normal süresi 75-75 berabere sona erdi. Uzatma sonunda rakibine 91-86 üstünlük kuran sarı-lacivertliler, şampiyonluğa ulaştı. -TRİBÜNDE GERGİNLİK- Karşılaşmanın 3. periyodunda tribünde gerginlik yaşandı. Fenerbahçeli taraftarlar, tribünün ön bölümünde maçı izleyen Galatasaraylı basketbolcu Doneeka Hodges'in eşine, bir pozisyon sonrası tepki gösterdiler. Güvenlik güçleri hemen o bölgeye gelerek, sarı-lacivertli taraftarları sakinleştirdi. -SON PERİYOTTA YABANCI MADDELER ATILDI- Son periyotta 34. dakika içinde Galatasaray Medical Park'ın 59-59 beraberliği sağladı. Beraberliğe sevinen sarı-kırmızılı oyuncu Işıl Alben'e tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, sahaya yabancı maddeler attı. Bunun üzerine salonda sahaya yabancı madde atılmaması yönünde anons yapıldı. -FOWLES SAKATLIK GEÇİRDİ- Galatasaray Medical Park'ta Sylvia Fowles, sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın normal süresinin bitimine 1 dakika 33 saniye kala pota altında bir pozisyonda sakatlanan Fowles, sekerek soyunma odasına gitti. Fowles, maç uzatmaya gidince, yeniden sahaya gelerek, uzatmanın bitimine 2 dakika 6 saniye kala oyuna girdi. -9. ŞAMPİYONLUK - Ligde son 6 sezonun şampiyonu olan sarı-lacivertliler, toplamda 9. lig şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe, geçen sezon da finalde karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 ile geçerek, üst üste 5. kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. İlk şampiyonluğunu 1998-99 sezonda yaşayan sarı-lacivertliler, 2001-2002, 2003-2004, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-2010 ve 2010-2011 sezonlarında mutlu sona ulaştı. -GALATASARAY HASRETİNE SON VEREMEDİ- Bayan basketbolunun lig tarihinde, 11 kez ile en fazla şampiyon olma unvanı sahip Galatasaray, şampiyonluk hasretine bu sene de son veremedi. Sarı-kırmızılılar, 1989-90 ile 1997-98 sezonları arasında üst üste 9 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürerek rekor kırdı. Ligde en son 1999-2000 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, 11 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı. -BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'NÜN 3'ER ŞAMPİYONLUĞU VAR- Bayanlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ 3'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ Spor 2'şer, İÜSBK da 1 kez şampiyonluk elde etti.