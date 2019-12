-KANARYA POTADA DA ŞAMPİYON İSTANBUL (A.A) - 17.06.2011 - Beko Basketbol Ligi Play-Off final serisi altıncı maçında Galatasaray Cafe Crown'u 91-88 yenen Fenerbahçe Ülker, seride durumu 4-2 yaparak 2010-2011 sezonu şampiyonu oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Galatasaray Cafe Crown, pota altında Ermal ile skor bulurken, Fenerbahçe Ülker rakibine Oğuz ve Ömer ile karşılık vererek, 6. dakikaya 11-10 önde girdi. Salonu dolduran taraftarının da desteğini arkasına alan sarı-kırmızılı takım, Shumpert ve Johnson ile üst üste üç sayılık basketler bularak, 8. dakikada rakibine 19-13 üstünlük sağladı. Fenerbahçe Ülker, sonradan oyuna dahil olan May ile pota altında basketler verimli olurken, Galatasaray Cafe Crown ilk periyodu 23-21 üstün geçti. İkinci periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Ülker, dış atışlardan Jasikevicius, Ömer ve May ile kaydettiği basketlerle 11-2'lik bir seri yakaladı ve 13. dakikada skoru 25-32 yaptı. Periyodun ilk dakikalarında hücumda top kayıpları yapan Galatasaray Cafe Crown, daha sonra boyalı alanda ürettiği sayılarla 16. dakikada farkı 2 sayıya (31-33) indirirken, sarı-lacivertli takım dış atışlardaki yüzdeli oyununu Tomas ve Jasikevicius ile devam ettirdi ve 16. dakikada 39-31 üstün duruma geçti. Ancak daha sonra baskılı bir mücadele ortaya koyan Galatasaray Cafe Crown, Tutku, Haluk ve Johnson ile üst üste basketler bularak 19. dakikada 45-43 öne geçti. İki takımın da karşılıklı basketler üretmeye devam ettiği çekişmeli karşılaşmanın ilk yarısı, 49-49 berabere tamamlandı. Yüksek tempoda başlayan ikinci yarıda iki takım da hızlı hücumlarla skor üretirken, 25. dakikaya 60-59 Galatasaray Cafe Crown'un üstünlüğüyle devam edildi. Sarı-kırmızılı takım Shumpert'in skorer oyunuyla karşılaşmayı dengeli götürmeye çalışırken, Ömer ve Oğuz ile sayı üreten Fenerbahçe Ülker, son anda Tomas'ın kaydettiği basketle 4. periyoda 69-66 önde girdi. Son çeyreğe pota altında Andric ile bulduğu 6-2'lik seri ile başlayan Galatasaray Cafe Crown, 33. dakikada üstünlüğü 72-71 olarak geri aldı. Ancak daha sonra yaptığı sert savunma ile rakibinin birçok hücumunu savuşturan Fenerbahçe Ülker, pota altında da Preldzic ile basketler bularak, 37. dakikada skoru 79-74 olarak lehine çevirdi. Buna karşın istekli mücadelesini devam ettiren sarı-kırmızılı takım, Shipp, Johnson ve Evren ile 6-0'lık seri yakaladı ve 38. dakikada tekrar öne geçti: 80-79. Ömer'in üç sayılık basketiyle üstünlüğü tekrar geri alan Fenerbahçe Ülker, bitime 47,5 saniye kala yine bu oyuncunun kaydettiği basketle farkı 4 sayıya (80-84) çıkardı. Kalan sürede iki takım da taktik faullerle sonuca gitmeye çalışırken, Fenerbahçe elde ettiği skor avantajını iyi kullanarak, karşılaşmadan 91-88 galip ayrıldı ve seride durumu 4-2 yaparak, Beko Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonun şampiyonu oldu. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Recep Ankaralı xx, Erşan Kartal xx, Alper Özgök xx Galatasaray Cafe Crown: Johnson xxx 19, Shipp xx 9, Evren xx 6, Shumpert xxx 18, Ermal xx 10, Sertaç x 2, Caner x 3, Tutku xx 7, Andric xx 7, Haluk xx 7 Fenerbahçe Ülker: Ukic xx 8, Ömer xxxx 20, Tomas xx 8, Lavrinovic x, Oğuz xxxx 19, Preldzic xxx 12, May xxx 10, Jasikevicius xxx 14, Kaya x 1. Periyot: 23-21 Devre: 49-49 3. Periyot: 66-69 5 Faulle Çıkan: 39.32 Ömer (Fenerbahçe Ülker), 39.47 Haluk (Galatasaray Cafe Crown)