Kanarya 'Paşa'ya takıldı

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

73. dakikada soldan Hüseyin Kala'nın ortasında arka direkte müsait durumda bulunan Uche, meşin yuvarlağı kaleci Volkan Demirel'in sağından filelere gönderdi: 1-0.

77. dakikada Adem Büyük'ün kafayla indirdiği topla ceza alanına giren Hüseyin Kala, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla topu kaleci Volkan Demirel'in solundan ağlara göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

90+2. dakikada sağdan Krasic'in ortasında savunmada Yalçın Ayhan'ın ters kafa vuruşunda top direğin üstünden kornere çıktı.

Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe, 6. haftayı puansız kapattı.

Fenerbahçe'ye taraftarından tepki

Sarı-lacivertli ekibin özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu futbol taraftarlarını kızdırdı.

Maçta kalesinde ilk golü 73. dakikada gören Fenerbahçe'de taraftarlar, ''Aykut ne oluyor, takım niye koşmuyor?'', ''O forma kutsaldır nasip olmaz herkese'' şeklinde tempo tuttu.

Bu arada, Kasımpaşa tribünlerinden de ''Aykut istifa'' şeklinde tezahüratlar yükseldi.