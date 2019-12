-Kanarya Niang ile galip NÜRNBERG (A.A) - 16.08.2011 - Fenerbahçe Almanya kampının ilk hazırlık karşılaşmasında Bundesliga ekibi FC Nürnberg'i 2-1 mağlup etti. Nürnberg'in kendi sahası Easy Credit Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Volkan, Gökhan, Serdar, Bilica, Caner, Selçuk, Cristian, Mehmet Topuz, Dia, Alex, Niang ilk on biriyle başladı. İlk yarı daha atak oynayan sarı laciverltli takım Niang'ın 15 ve 34. dakikalarda kaydettiği iki golle sahadan galip gelmeyi başardı. FC Nürnberg'in tek golünü ise 68. dakikada Bunjaku kaydetti. Türk asıllı Deniz Aytekin'in yönettiği maça gurbetçi taraftarlar da ilgi gösterdi. Fenerbahçe ikinci yarıya 8 oyuncu değiştirerek başladı ve ikinci yarıda ilk yarıya oranla daha etkisiz oynadı. Sarı-lacivertliler, bir sonraki hazırlık maçını 21 Agustos günü Palermo ile yapacak. Fenerbahçe, 24 Ağustos Çarşamba günü de Almanya'nın 1860 Münih takımı ile bir hazırlık maçı daha yaptıktan sonra aynı gün Türkiye'ye dönecek. -Maçtan notlar- Alex ve Niang bu sezon ilk kez bir hazırlık maçında sahaya çıktı. Stat hoparlöründen Sezer Öztürk'ün 2005- 06 sezonunda Nünberg için 2 maç oynadığı anonsu yapıldı. Öte yandan Sezer'in babası ve amcası tribündeydi. Fenerbahçeli taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldururken, Nünberg seyircisi tarafında da sarı-lacivertli taraftarların yoğun olduğu görüldü. F.Bahçe sahaya Arjantin modeli yeni sezon formasıyla çıktı. Mehmet Topuz maç öncesi taraftarlarla kavga etti. Formasını isteyen taraftara, ''Veremem, maça çıkacağız'' cevabını veren Topuz'a bazı taraftarlar küfür etti. Bunun üzerine sinirlenen Topuz'u takım arkadaşları zor sakinleştirdi. Liberta (özgürlük) yazısı üzerine Aziz Yıldırım resimli pankart açıldı. Yusuf isimli bir taraftar kız arkadaşına evlenme teklif etti. Genç taraftar, ''Benim eşim olur musun?'' diye sordu. Kız arkadaşı, ''evet'' cevabını verince tribünlerden alkış koptu. -''Skor adeta futbol mucizesi'' Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Bu maça deneme olarak bakmamız lazım. Hazırlık maçları adı üstünde. Temel amacımız tüm antrenörlerin olduğu gibi oyuncuların antrenmanlarla hantallaşan ayaklarını çalıştırmak, bir arada uyumu sağlamak. Uzun bir süre sonra futbol karşılaşmasına çıktık. Rakip, sezona başlamış hazır bir takımdı. Maçın doğru skoru bu değil. Rakibimiz ikinci yarı daha etkili bir futbol oynadı. İkinci yarı bir arada oynamayan bir takım çıktı sahaya. Topu bir türlü uzun süre tutacak durumları yakalayamadık. 2-1 skorla ayrılmak futbol mucizesi gibiydi. Bugünkü maç oyuncularımın genel durumlarıyla ilgili bir görüntü verdi. Daha iki maç oynayacağız. Eksiklerimizin farkındayız. Transferle ilgili çalışmalar başlayacak.'' Kocaman her oyuncudan bireysel potansiyele çıkmasını beklediğini ve iki gol kaydeden Niang'ın da bunlardan biri olduğunu sözlerine ekledi. Fenerbahçe kaptanı Alex de bu tip maçları oynamanın önemli olduğunu belirterek, ''Sivasspor'dan sonra oynadığım ilk maç oldu. Bu maçlarda özellikle performans bakımından fazla bir şey beklememek gerekir. Kazanarak başlamak oldukça iyi. İki noktayı birbirinden ayırmak lazım. Benim doğru zamanda kendimi savunmam gerekiyordu. İsmim çıkınca da kendimi savundum. Benim saha içinde davranışlarım dışında saha dışında hiçbir işle ilgim olmamıştır. TFF'nin açıklamasıyla da fazla bir şey değişmedi. Ben duygularımı Sivasspor maçından sonra yaşadım. Hiçbir şey benim bu duygularımı unutmama neden olmadı. Bu duygularım da aynen devam ediyor'' diye konuştu. Kaleci Volkan Demirel de Nürnberg karşısında ilk yarı sahada güzel bir takım olduğunu ancak ikinci yarı da takımın daha fazla açık verdiğini söyledi. Demirel, ''Henüz hiç hazır değiliz diyebilirim. Sonuçta da bu bir hazırlık maçı fazla bir önemi yok. Ben de henüz tam hazır değilim. Yeni yeni alışıyorum. Böyle maçları kaleciler sever, bu maçta benim istediğim gibi oldu. TFF'nin açıklamasından önce ne söylersek yalan oluyordu. Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Biz oyuncular yolumuza devam edeceğiz'' diye konuştu. Nürnberg maçında iki gol kaydeden Niang ise Fenerbahçe'de çok mutlu olduğunu ifade ederek, ''Başarı için elimden geleni yapıyorum. Yeni yıla iyi bir başlangıç yapmak istiyorum. Teklifler benim dışımda gelişen şeyler. Ben her zaman takımımın hizmetindeyim'' dedi.