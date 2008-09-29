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Kanarya limana sığındı

Ligde ve Avrupa'da yeni sezona kötü başlayan Fenerbahçe, yarınki Dinamo Kiev maçı öncesi en çok Şükrü Saracoğlu Stadı'na güveniyor

29 Eylül 2008 03:00


Ligde ve Avrupa'da yeni sezona kötü başlayan Fenerbahçe, yarınki Dinamo Kiev maçı öncesi en çok Şükrü Saracoğlu Stadı'na güveniyor. Zira sarı-lacivertliler, seyircisi önünde oynadığı son 14 Avrupa maçında yenilgi yüzü görmedi.

Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki 2. maçında yarın Kadıköy'de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, sahasındaki etkili performansına güveniyor. 

arrow Fenerbahçe Avrupa'da 148. kez

Özellikle son iki sezondur yaptığı maçlarda saha ve seyirci avantajını iyi kullanarak başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Milan (23 Kasım 2005) karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından, Kadıköy'de yenilgi yüzü görmedi.

İtalyan ekibe karşı aldığı mağlubiyetten sonra sahasında 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Fenerbahçe, son olarak bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında Sırbistan'ın Partizan takımı karşısında 2-1 kazandı.

Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çıktığı son 14 Avrupa Kupası maçında 11 kez kazanırken, 3 maçta eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki üst üste yaptığı son 8 Avrupa Kupası maçından da galibiyetle ayrıldı.

SON 14 AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'nin, AC Milan yenilgisinden sonra Kadıköy'de yaptığı son 14 Avrupa Kupası maçında aldığı sonuçlar şöyle:

2006-2007 Sezonu
Fenerbahçe-B36 Torshavn: 4 - 0
Fenerbahçe-Dinamo Kiev: 2 - 2
Fenerbahçe-Randers: 2 - 1
Fenerbahçe-Palermo: 3 - 0
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt: 2 - 2
Fenerbahçe-AZ Alkmaar: 3 - 3

2007-2008 Sezonu
Fenerbahçe-Anderlecht: 1 - 0
Fenerbahçe-Inter: 1 - 0
Fenerbahçe-PSV Eindhoven: 2 - 0
Fenerbahçe-CSKA Moskova: 3 - 1
Fenerbahçe-Sevilla: 3 - 2
Fenerbahçe-Chelsea: 2 - 1

2008-2009 Sezonu
Fenerbahçe-MTK Budapeşte: 2 - 0
Fenerbahçe-Partizan: 2 - 1


Fenerbahçe, Kadıköy'deki 14 maçlık yenilmezlik serisinde attığı toplam gol sayısında da dikkat çekiyor.

14 maçta rakip filelere toplam 32 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 12 gol gördü.
Fenerbahçe, Avrupa kupaları mücadelesinde yarın sahasında 73. maçına çıkacak.

Bugüne dek evinde yaptığı 72 karşılaşmada 37 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 24 karşılaşmada yenildi, 11 kez de berabere kaldı.

Sarı-lacivertliler, sahasında yaptığı maçlarda toplam 107 gol atarken, kalesinde 82 gol gördü.

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