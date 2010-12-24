-KANARYA İLK YARIDA ATTI, İKİNCİ YARIDA YEDİ İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun ilk yarısının ardından Fenerbahçe, gollerinin büyük bölümünü ilk yarılarda atarken, kalesinde gördüğü gollerin çoğunluğu ikinci yarılarda geldi. Ligin ilk yarısını rakip filelere 40 gol atıp, kalesinde 21 gol görerek tamamlayan sarı-lacivertli ekip, ilk yarılarda toplam 27 gole imza atarken, ikinci yarılarda 14 gol yedi. Fenerbahçe, rakip fileleri en çok 16-30. dakikalar arasında (15) havalandırırken, kalesindeki en çok golü 61-75. dakikalar arasında (6) gördü. -EN GOLCÜ ALEX- Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin en golcü ismi 12 golle takım kaptanı Alex de Souza oldu. Alex'i, ilk haftalarda etkili olduktan sonra düşüşe geçen, toplamda 9 gole ulaşan Niang 2., bu iki futbolcuya göre daha az süre alsa da gol yollarındaki etkisini gösteren Semih de 7 golle 3. sırada yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte Lugano ve Emre 3'er, Gökhan Gönül 2, Mehmet Topuz, Andre Santos ve Stoch da 1'er gol kaydetti. Sarı-lacivertlilerin bir golü de rakip oyuncunun kendi kalesine attığıyla hanesine yazıldı. -31 GOL AYAKLA, 6 GOL KAFAYLA- Sarı-lacivertli futbolcular attıkları 40 golün 31'ini ayakla, 6'sını kafayla rakip filelere gönderirken, 2 golü de penaltıdan buldu. Fenerbahçe 40 golün 24'ünü iç sahada, 16'sını ise rakip sahalarda yaptığı maçlarda kaydetti. Yediği gollerin ise 13'ünü deplasmanda kalesinde gören sarı-lacivertliler, Kadıköy'de de 8 gole engel olamadı. -EN FARKLI GALİBİYETİ 4 GOLLÜ- İlk yarıda 2 maçta gol atma başarısını gösteremeyen sarı-lacivertliler, 5 maçta kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde en farklı galibiyetlerini 1. haftada Medical Park Antalyaspor (4-0) ve 6. haftadaki Kasımpaşa (6-2) karşısında elde etti. Sarı-lacivertlilerin en farklı yenilgisi ise 4. haftadaki Kayserispor (2-0) mücadelesi oldu.