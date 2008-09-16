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Spor

Kanarya ilk 20'de

16 Eylül 2008 03:00



Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, Avrupa'daki bahis şirketlerinin verdikleri oranlara göre kupayı kazanabilecek takımlar arasında 18. sırada yer aldı.


Bahis şirketlerinin verdikleri oranlara göre oluşan sıralamada kupanın en büyük favorisi İngiltere'nin Chelsea takımı olarak gözükürken, onu sırasıyla Real Madrid, Manchester United, İnter, Barcelona, Arsenal izledi.

Şampiyonlar Ligi "G" grubunda gruptan çıkacak olası takımlarda Arsenal ilk sırada yer alırken, Porto ve Fenerbahçe'nin aynı orana sahip olduğu, Dinamo Kiev'in ise en az şans tanınan takım olduğu öne sürülüyor.

Bahisçiler, yarın oynanacak Porto-Fenerbahçe maçında da evsahibi takımı net favori olarak gösteriyor.

Bu arada, Şampiyonlar Ligi'ne katılan 32 takımın sezon öncesinde yaptığı transferlere bakıldığında, toplam 51 milyon 900 bin Avro harcayan İtalya'nın FC İnter takımı ilk sırada yer alıyor. Diğer bir İtalyan kulübü Fiorentina 46 milyon 300 bin Avro ile 2. olurken, Liverpool 3. (43 milyon 300 bin), Barcelona 4. (41 milyon 60 bin) ve Zenit 5. (35 milyon 700 bin) en yüksek parayı harcayan kulüp olarak gözüküyor. Transfer döneminde gelenler ile gidenler arasında yapılan harcamalarda 9. sırada bulunan Fenerbahçe'nin kasasından 19 milyon 500 bin Avro çıktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin gruptaki rakiplerinde ise transfer döneminde oyuncu almaktan daha çok satan Arsenal'in kasasına 150 bin Avro koyduğu, Porto'nun oyuncu satışından 21 milyon Avro kazandığı, Dinamo Kiev'in de 9 milyon Avro harcadığı ifade ediliyor.


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