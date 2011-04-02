-KANARYA İLE TİMSAH 84. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - Lig lideri Fenerbahçe ile son şampiyon Bursaspor, yarın yapacakları maçla birlikte, lig tarihinde 84. kez karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı takımın Birinci Lig'e yükseldiği 1967-68 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette, sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında şimdiye dek yapılan 83 maçtan 41'ini Fenerbahçe, 13'ünü Bursaspor kazanırken, 29 maç da berabere sonuçlandı. ''Sarı Kanaryalar''ın attığı toplam 129 gole, ''Timsahlar'' 68 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maç 1-1 bitti. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Fenerbahçe ile Bursaspor, şimdiye dek İstanbul'da 39 lig maçında karşılaşırken, sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu. İstanbul'daki lig maçlarında Fenerbahçe 25, Bursaspor ise 3'ü son 4 sezonda olmak üzere toplam 4 galibiyet alırken, taraflar 10 maçta da eşitliği bozamadı. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 78 gol atarken, kalesinde 32 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Bursaspor 2-0 geriden gelip 3-2 kazanarak, şampiyon olarak tamamladığı sezonda çok önemli bir galibiyete imza koymuştu. Bu arada, iki takım arasında 1977-78 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı. Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-03 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER- Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-03 sezonunda Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursaspor ise lig tarihinde 13 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye dek en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar 1970-71, 1990-91 ve 2007-08 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bursaspor, Fenerbahçe ile ligde yaptığı son 12 maçın 8'inde rakibinden puan almayı başardı. İki takım arasındaki son 12 lig maçında Bursaspor 5, Fenerbahçe 4 galibiyet alırken, 3 maç da berabere sonuçlandı.