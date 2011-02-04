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KANARYA İLE TARZAN 10. RANDEVUDA   İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2011 12:16

-KANARYA İLE TARZAN 10. RANDEVUDA   İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Fenerbahçe ile Manisaspor, lig tarihinde yarın 10. kez karşı karşıya gelecek. Manisaspor'un ligde ilk kez yer aldığı 2005-2006 sezonundan bu yana yapılan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Manisaspor kazanırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 21 golüne, Manisaspor 15 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı. Öte yandan, iki takım arasında Manisa'da yapılan 4 maçta taraflar birer galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı. İki ekip arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: /* Sezon              Maç              Sonuç --------    ---------------------    ----- 2005-2006   Fenerbahçe-Manisaspor     2-1             Manisaspor-Fenerbahçe     5-3 2006-2007   Manisaspor-Fenerbahçe     2-3             Fenerbahçe-Manisaspor     0-0 2007-2008   Manisaspor-Fenerbahçe     1-1             Fenerbahçe-Manisaspor     4-1 2009-2010   Fenerbahçe-Manissapor     2-1             Manisaspor-Fenerbahçe     2-2 2010-2011   Fenerbahçe-Manisaspor     4-2 */

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