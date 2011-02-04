-KANARYA İLE TARZAN 10. RANDEVUDA İSTANBUL (A.A) - 04.02.2011 - Fenerbahçe ile Manisaspor, lig tarihinde yarın 10. kez karşı karşıya gelecek. Manisaspor'un ligde ilk kez yer aldığı 2005-2006 sezonundan bu yana yapılan 9 maçtan 5'ini Fenerbahçe, 1'ini Manisaspor kazanırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin toplam 21 golüne, Manisaspor 15 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Fenerbahçe 4-2 kazandı. Öte yandan, iki takım arasında Manisa'da yapılan 4 maçta taraflar birer galibiyet alırken, 2 maç berabere sonuçlandı. İki ekip arasında ligde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: /* Sezon Maç Sonuç -------- --------------------- ----- 2005-2006 Fenerbahçe-Manisaspor 2-1 Manisaspor-Fenerbahçe 5-3 2006-2007 Manisaspor-Fenerbahçe 2-3 Fenerbahçe-Manisaspor 0-0 2007-2008 Manisaspor-Fenerbahçe 1-1 Fenerbahçe-Manisaspor 4-1 2009-2010 Fenerbahçe-Manissapor 2-1 Manisaspor-Fenerbahçe 2-2 2010-2011 Fenerbahçe-Manisaspor 4-2 */