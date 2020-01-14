Kanarya'dan gönderme: Fenerbahçe demek tarih boyunca kazanılan tüm şampiyonluklardaki her futbolcuyu halen posterlere koyabilmektir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına Trabzonspor ve Galatasaray başkanlarının yanıt vermesinin ardından kulüpler arasındaki gerilimi tırmandıracak bir paylaşım da Fenerbahçe'nin Twitter hesabından geldi.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin bugüne kadar şampiyon olan ilk on birlerinin fotoğraflarına yer verildi. Paylaşımda, "Fenerbahçe demek tarih boyunca kazanılan tüm şampiyonluklardaki her futbolcuyu ve değeri, bugün halen şampiyonluk posterlerine gururla koyabilmek, onurla paylaşabilmek demektir." ifadeleri yer aldı.