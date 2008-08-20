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Kanarya çıtayı yükseltti

Willie Solomon ve Tarence Kinsey'nin gitmesinin ardından güç kaybına uğrayan Beko Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Ülker, ünlü Hırvat oyuncu Gordan Giricek'i renklerine ba&#

20 Ağustos 2008 03:00

Willie Solomon ve Tarence Kinsey'nin gitmesinin ardından güç kaybına uğrayan Beko Basketbol Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Ülker, ünlü Hırvat oyuncu Gordan Giricek'i renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüp geçtiğimiz yılı NBA takımlarından Phoenix Suns'ta tamamlayan tecrübeli gard-forvet ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Basketbol Takımları Şube Direktörü Nedim Karakaş, Giricek'in basketbolun önemli ve değerli oyuncularından biri olduğunu belirterek, ''Kendisiyle 2 yıllık anlaşmaya vardık. Forvet mevkisinde oynayan basketbolcunun takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz'' dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hırvat oyuncunun menajeri Marc Fleisher, "Giricek için NBA'deki ortamı değerlendirdik, ancak orada herkes çok yavaş hareket ediyordu. Avrupa kulüplerinin sunduğu harika fırsatlar vardı ve çok daha iyi ücretler öneriyorlardı. Fenerbahçe Türkiye şampiyonu ve aynı zamanda Euroleague'de oynayan bir takım. Fenerbahçe ve Rus ekibi Triumph arasında gittik geldik, zor bir karardı" şeklinde konuştu.

Yıldız oyuncunun menajeri Fleisher ayrıca, NBA'in önde gelen takımlarından San Antonio Spurs'ün Gordan Giricek'i kadrosuna eklemek istediğini, fakat önerdikleri teklifin Avrupa'dan gelen tekliflerden çok daha düşük olduğunu vurguladı.

1999 yılı draftında 2. tur 11. sıradan Dallas Mavericks tarafından seçilen 31 yaşındaki Giricek 10 yıllık NBA kariyerinde Memphis, Orlando, Utah, Philadelphia ve Phoenix formalarını giydi. 9.6 sayı-1.5 sayı-2.5 ribaunt ortalamaları yakaladığı NBA'deki son sezonunu Phoenix Suns'ta geçiren Giricek, Suns formasıyla 22 maçta 8.8 sayı-1.6 asist ve 2.3 ribaunt ile oynadı.

Marques Green ve Devin Smith'ten sonra bu sezon sarı-lacivertlilerin transfer ettiği 3. yabancı oyuncu olan Gordan Giricek, Josh Childress, Carlos Arroyo, Earl Boykins, Bostjan Nachbar ve Jannero Pargo'dan sonra bu sezon Avrupa'ya dönen oyuncuların arasına katılmış oldu.

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