Kanarya çeyrek finalde

F.Bahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda 1-0’ın rövanşında Çek ekibi Viktoria Plzen ile evinde oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükselmeyi başardı

Fenerbahçe'nin golünü 35. dakikada sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine oyuna giren Salih Uçan 43. dakikada kaydetti. Konuk ekip Viktoria Plzen ise 61. dakikada milli oyuncusu Darida'nın ayağından geldi.

Kocaman'dan tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, UEFA Avrupa Ligi 3. tur rövanşında Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yaptıkları mücadelede, ilk maçtan tek değişiklikle takımını sahaya sürdü. Çek ekiple deplasmanda yapılan ilk maçta sakatlanan Pierre Webo, ligdeki Bursaspor mücadelesinin ardından Viktoria Plzen karşısındaki rövanşa da çıkamazken, teknik direktör Aykut Kocaman bu futbolcunun yerine Caner Erkin'i 11 kişilik kadroya dahil etti.

Webo kadroda olduğunda orta alanın solunda forma giyen Sow, Çek ekip karşısında takımının tek forveti olurken, Caner Erkin sol kanatta görev yaptı. Plzen'deki maçta sakatlanan ve Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyen Gökhan Gönül, tedavinin ardından rövanş mücadelesine yetiştirilerek takımdaki yerini aldı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Webo, cezalı Meireles ve statü gereği forma giyemeyen Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Stoch ve Serdar Kesimal 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Viktoria Plzen'de de tek değişiklik

Çek Cumhuriyeti temsilcisi de Fenerbahçe karşısına ilk maça göre tek değişiklikle çıktı. Sarı kart cezalısı olduğu için Plzen'deki maçta forma giyemeyen Limbersky, rövanşta Kadıköy'de 11'deki yerini aldı.

Bakanlar maçta

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, stada girişinde yaptığı açıklamada, “Taraftarsız bir maç olacak ama zannediyorum milyonların duası Fenerbahçe ile birlikte olacak. İnşallah Türk milletine güzel bir mutluluk da Fenerbahçe yaşatır. Temennimiz bu mutluluğa herkesin taraflı tarafsız ortak olması. Bütün takımlarımız kazandığı zaman Türkiye kazanıyor. İnşallah bu stattan o coşkuyla ayrılırız. Benim içimden geçen Fenerbahçe'nin turu geçeceği noktasında. İnşallah öyle olacak” şeklinde konuştu. Bakanların yanı sıra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da karşılaşmayı protokol tribününden izledi.

Stat dışında önlemler

Fenerbahçe'nin, seyircisiz oynanan BATE Borisov maçında dışarıdan işaret fişeği atılması nedeniyle ceza almasının ardından, Viktoria Plzen mücadelesi için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı çevresinde güvenlik tedbirleri uygulandı. Eski Salı Pazarı bölgesinde çevik kuvvet ekipleri konuşlandırılırken, stat çevresinde polis ekipleri bulunduruldu. Maç öncesi protokol tribünü girişinin karşısında toplanan küçük bir kalabalık, tezahüratlar yaparak takıma destek vermeye çalıştı.

Boş tribünleri görüntülediler

Viktoria Plzenli futbolcular, karşılaşmanın başlamasından yaklaşık 1 saat 40 dakika önce sahaya çıkarak zemini inceledi. Çek ekibin futbolcuları zemini kontrol etmenin yanında cep telefonlarının kameralarıyla boş tribünleri görüntüledi. Futbolcular boş tribünlere karşı hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Tribünlerde bayraklar

Sarı-lacivertli ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Fenerbahçe-Viktoria Plzen maçında tribünlerde bayraklar ve pankartlar yer aldı. Maraton üst tribünde, dev boyutta Türk bayrağı bulunurken, kale arkası tribünlerde sarı-lacivert renkte bayraklar tribünleri süsledi. BATE Borisov maçında maraton alt tribünde taraftarın mesajı şeklinde yer alan İngilizce “As if we were here” (Buradaymışız gibi) yazılı pankart, Viktoria Plzen mücadelesinde de tribünde bulundu.