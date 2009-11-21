Kanarya bu akşam Kartal yuvasında

İki haftalık aranın ardından Süper Lig heyecanı yeniden başlıyor. Süper Lig'de Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 20:00'de İnönü Stadyumu'nda.



Basketboldaki forma skandalı, Almanya'da ortaya çıkan bahis soruşturması derbinin önceliği geri plana atsa da, en azından iki saatliğine Türkiye'nin gözü-kulağı İnönü'de olacak. Beşiktaş ligde üst üste beş kez yenildiği Fenerbahçe'yi ağırlayacak



BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE



Stat : İnönü



Başlama saati : 20.00



Hakem: Fırat Aydınus



Beşiktaş: Rüştü - İ.Toraman, Ferrari, Sivok, İ.Üzülmez - Ekrem, Ernst, Fink, Yusuf, Tabata - Bobo



Fenerbahçe: Volkan Demirel - Gökhan, Lugano, Önder, R. Carlos - Kazım (M. Topuz), Cristian, Emre,

Dos Santos - Alex, Güiza



Skandallardan şiddet görüntülerinden yakasını kurtaramayan Türk sporseverleri bu akşam derbiye odaklanacak. Lig lideri Fenerbahçe kendisini yedi puan geriden takip eden Beşiktaş’a konuk oluyor. Ligdeki son beş maçta rakibini deviren Kanarya, İnönü’de de üst üste dördüncü zaferini arıyor. Ev sahibi Beşiktaş ise beş maçlık galibiyet serisini altıya çıkarmanın ve ezeli rakibi önünde lig maçlarında yaşadığı hüsrana son verme niyetinde. ‘Olaylı derbi manşetini atmamak en büyük dileğimiz’ deyip iki taraftan son haberlere bir göz atalım:



Kartal’da dört eksik



Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Filip Holosko, Nihat Kahveci, Hakan Arıkan ve İsmail Köybaş maç kadrosunda yer alamayacak. Sol ayak bileğinde ödem tespit edilen İsmail’in durumu son ana kadar belirsizdi ancak akşam idmanını yarım bırakan genç futbolcunun oynayamayacağı kesinleşti. Şili Milli Takımı kampından sorunsuz olarak dönen Rodrigo Tello’nun da mücadele görev alabileceği ve herhangi bir sağlık sorunun olmadığı açıklandı.



Güiza sürprizi



Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum, ülkesinden moralli dönen ve İspanya Milli Takımı’nın Avusturya’ya karşı oynadığı maçta gol atan Daniel Güiza’ya görev vermeye karar verdi. Son dakikada bir aksilik olmazsa İspanyol golcü forma giyerse Colin Kazım veya Mehmet Topuz’dan biri kulübede oturacak. Kanarya’da cezalı Fabio Bilica bu akşam takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Bilica’yla genelde birlikte göbekte oynayan Diego Lugano’nun ise dinlendirici bir tedavi gördüğü ve ilk 11’de maça çıkmasının sorun olmadığı açıklandı.



Rüştü’nün hasreti



Derbi Beşiktaşlı Rüştü Reçber için ayrı bir anlam taşıyor. Sakatlığı nedeniyle hafta başından bu yana oynayıp oynayamayacağı tartışılan, dev maçta büyük olasılıkla kaleyi koruması beklenen deneyimli futbolcu Siyah-Beyazlı formayla eski takımı Fenerbahçe’ye karşı henüz galibiyet yaşayamadı. Rüştü’nün Beşiktaş kalesinde görev yaptığı dört Fenerbahçe mücadelesinde Kartal sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



Carlos’tan dalya



Fenerbahçe’nin Brezilyalı yıldızı Roberto Carlos, derbide forma giymesi durumunda, sarı-lacivertli ekiple ‘dalya’ diyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan tecrübeli sol bek Fenerbahçe kariyerinde 62’si lig, 25’i Avrupa kupaları, 11’i Türkiye Kupası, 1’i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 99 kez sahaya çıkarken, 10 kez fileleri havalandırdı.



Sarılara dikkat



Fenerbahçe’de beş, Beşiktaş’ta ise bir oyuncu, sarı kart cezası tehlikesiyle karşı karşıya. Fenerbahçe’de ilk 11’in değişmez futbolculardan kaptan Alex, Cristian, Gökhan, Güiza ve Roberto Carlos, Beşiktaş’ta ise son haftaların formda oyuncusu İbrahim Toraman derbide sarı kart tehlikesiyle mücadele edecek. Süper Lig’de derbi sonrasındaki haftada Fenerbahçe kendi evindeki seyircisiz karşılaşmada Kasımpaşa’yı ağırlarken, Beşiktaş ise Sivasspor deplasmanına gidecek.



Kimliksiz gelme!



İnönü’de akşam stada girecek taraftarlara güvenlik güçleri ve özel güvenlik elemanları tarafından üst aramalarının yanı sıra, kimlik kontrolünden de geçirilecek. Kimlik belgeleri yanlarında olmayan kişilerin stada alınmayacakları bildirildi.



Mehmet Topuz için zor gece



Derbi Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topuz için özel bir gün olacak. Sezon başında transferi konusunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında krize neden olan, sonuçta Asya yakasına geçen milli futbolcu BJK İnönü Stadı’nda belki de futbol kariyerinin en zor maçlarından birisine çıkacak.

Transfer döneminde Beşiktaş, Mehmet Topuz’la, Fenerbahçe ise kulübü Kayserispor ile anlaştığını açıklamıştı. Topuz bu gelişmeler yaşanırken, Beşiktaşlı olduğunu ve siyah-beyazlı takımda forma giymek istediğini medya aracılığıyla kamuoyuna duyurmuş hatta kaldığı otelde taraftarların verdiği Beşiktaş formasıyla internet ortamında resimleri yayımlamıştı.



Ancak daha sonra, bir gece yarısı operasyonuyla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Topuz’u özel uçakla İstanbul’a getirerek, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda düzenlenen görkemli bir imza töreniyle de Sarı-Lacivertlilere imza attımıştı.