Kanarya beraberliğe alıştı

Fenerbahçe Kayseri'den yine istediğini alamadı. Fortis Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibiyle golsüz berabere kaldı.





Fenerbahçe ligde 2-1 mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez berabere kalarak, gruptaki puanını 2'ye çıkarırken, evsahibi ekip de ilk maçında güçlü rakibi karşısında 1 puana razı oldu.





Kayseri Atatürk Stadı'nda eksi 15 derecede oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi Kayserispor'un üstünlüğü vardı. Sarı-kırmızılılar, kontrolünde tuttukları mücadelede Mehmet Eren, Gökhan Ünal ve Mehmet Topuz'la öne geçme şanslarını değerlendiremezken, Fenerbahçe ise rakip kalede etkili olmakta zorlandı. Kayserispor'dan Koray'ın 27. dakikada atığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmayınca, devre golsüz kapandı.





İkinci yarıda ilk yarıya oranla daha düşük bir tempo görülürken, iki takım da net pozisyon üretmekte güçlük çekti. Bu bölümde her iki ekip adına da gelişen cılız ataklar sonuç getirmedi ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi.





Fenerbahçe bu sonuçla Fortis Türkiye Kupası'ndaki ikinci maçından da golsüz ve 1 puanla ayrılırken, ilk haftayı bay geçen Kayserispor da C Grubu'ndaki ilk puanını aldı.





KAYSERİSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 0

Stat: Kayseri Atatürk

Hakemler: Bünyamin Gezer xx, Erhan Sönmez xxx, Neşet Merdin xxx

Kayserispor: Hasan xxx, Koray xx, Toledo xxx, Ali Turan xxx, Aydın xxx, Ragıp xx (Dk. 85 Erdal ?), Saıdou xx, Mehmet Topuz xx, Cangele x (Dk. 66 Iglesias xx), Mehmet Eren xxx (Dk. 81 Kemal ?), Gökhan xx

Fenerbahçe: Volkan xxx, Önder xx, Lugano xx, Edu xx, Roberto Carlos xx, Deivid xx, Aurelio xx (Dk. 85 Kemal ?), Selçuk xxx, Uğur xx (Dk. 73 Vederson xx), Ali Bilgin xx (Dk. 74 Kazım xx), Semih xx

Sarı kartlar: Dk. 12 Ali Turan, Dk. 29 Toledo, Dk. 43 Koray (Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada, Ali Bilgin'in ceza alanı içerisinde sert şutunda top, kaleci Hasan'da kaldı. Hasan bu pozisyon sonrasında kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

4. dakikada, ceza alanı içerisinde Eren'in ortasına Gökhan'ın topa kafa vuruşunda tehlikeyi kaleci Volkan uzaklaştırdı.

13. dakikada, Roberto Carlos'un kullandığı serbest vuruşta top Kayserispor kalecisi Hasan'da kaldı.

15. dakikada, Mehmet Eren'in soldan yaptığı ortada Fenerbahçe defansı topu uzaklaştırdı.

19. dakikada, Uğur'un ceza alanı içerisinden attığı sert şutta top, Kayserispor kalecisi Hasan'da kaldı.

27. dakikada, Koray'ın gol çizgisi üzerinden ağlara gönderdiği topu, hakem ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadı.

39. dakikada, Mehmet Eren'in sol taraftan yaptığı sert vuruşta topu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

43. dakikada, Gökhan, ceza alanı içerisinde uygun pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

44. dakikada, Mehmet Topuz'un ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Volkan son anda topu kornere gönderdi.

46. dakikada, Mehmet Eren'in soldan yaptığı ortada topla buluşan Gökhan, topu üstten dışarı gönderdi.

49. dakikada Semih'in yerden vuruşunda top Kayserispor kalecisi Hasan'da kaldı.

60. dakikada Ragıp'ın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Gökhan, vurmakta gecikince araya giren Volkan topa sahip oldu.

80. dakikada Iglesias'ın yaptığı ortada topla ceza alanında buluşan Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.





ZİCO: İYİ BİR ZEMİN YOKTU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Arthur Zico, karşılaşma sonrasında yaptığı kısa açıklamada, ''Futbol için müsait bir zemin yoktu. Maçın ilk yarısında Kayserispor'un yakaladığı pozisyonlarda kaleci Volkan'ın iyi kurtarışları vardı. Futbol oynamak için iyi bir ortam yoktu. Futbolcular durunca ayakları donuyordu. Top kontrolü yapmakta zorlandılar. Hava çok soğuktu. Bu tip maçları organize ederken daha iyi düşünmek gerekiyor. Maçı izlemeye gelenler için de şartları değerlendirmek gerekir. Gazeteciler için de iyi bir zemin yoktu'' dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise her iki yarıda da rakiplerine üstünlük sağladıklarını belirterek, ''Her iki yarıda da üstün oynadık, ancak golü bulamadık. İstediğimiz galibiyeti alamadık. Kalan iki maçımızı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz'' diye konuştu.