Kanarya Avrupa'da uçtu



Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Beretta Schio takımını deplasmanda 73-68 yenerek, gruptaki 3. galibiyetini aldı.







D Grubu'ndaki 5. maçında İtalyan ekibine Schio kentinde konuk olan Fenerbahçe, son derece çekişmeli geçen karşılaşmada, ilk periyodu 26-18, devreyi 32-31 ve 3. periyodu 57-49 geride kapatmasına karşın, son periyotta rakibine üstünlük sağlamayı başardı.



Sarı-lacivertli ekipte Esmeral Tunçluer, 20 sayıyla maçın en skorer isim olurken, Nevriye Yılmaz ve Melike Bakırcıoğlu 10'ar, Emilie Gomis ise 9 sayıyla galibiyete katkıda bulundular.



İtalyan ekibinde ise yalnızca 2 isim çift haneli rakama ulaşırken, Nicole Antibe 16, Laura Macchi ise 11 sayı üretti.



Fenerbahçe, gruptaki 6. maçını, 19 Kasım Çarşamba günü Litvanya ekibi TEO Vilnius ile deplasmanda yapacak.