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Spor

Kanarya Avrupa'da uçtu

FIBA Bayanlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Beretta Schio takımını deplasmanda 73-68 yenerek, gruptaki 3. galibiyetini aldı.

13 Kasım 2008 02:00


Basketbolda FIBA Bayanlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, İtalya'nın Famila Beretta Schio takımını deplasmanda 73-68 yenerek, gruptaki 3. galibiyetini aldı.



D Grubu'ndaki 5. maçında İtalyan ekibine Schio kentinde konuk olan Fenerbahçe, son derece çekişmeli geçen karşılaşmada, ilk periyodu 26-18, devreyi 32-31 ve 3. periyodu 57-49 geride kapatmasına karşın, son periyotta rakibine üstünlük sağlamayı başardı.

Sarı-lacivertli ekipte Esmeral Tunçluer, 20 sayıyla maçın en skorer isim olurken, Nevriye Yılmaz ve Melike Bakırcıoğlu 10'ar, Emilie Gomis ise 9 sayıyla galibiyete katkıda bulundular.

İtalyan ekibinde ise yalnızca 2 isim çift haneli rakama ulaşırken, Nicole Antibe 16, Laura Macchi ise 11 sayı üretti.

Fenerbahçe, gruptaki 6. maçını, 19 Kasım Çarşamba günü Litvanya ekibi TEO Vilnius ile deplasmanda yapacak.

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