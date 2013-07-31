Kanarya Avrupa sezonunu açıyor!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında, bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımıyla karşı karşıya gelecek. Saat 21:30'daki karşılaşma Smart Spor'dan yayınlanacak.

Salzburg'daki Red Bull Arena'da oynanacak Red Bull Salzburg-Fenerbahçe karşılaşması TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Duarte Gomes yönetecek.



Sarı-lacivertliler, Red Bull Salzburg karşısında ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılıp, 6 Ağustos Salı günü İstanbul'da seyircisinin önündeki rövanş maçında turu geçmeyi hedefliyor.



Ersun Yanal'ın ilk resmi maçı



Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal, Red Bull Salzburg maçıyla takımının başında ilk resmi karşılaşmasına çıkacak.



Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Bruno Alves, Michal Kadlec ve Alper Potuk da Yanal'ın görev vermesi durumunda sarı-lacivertli formayı resmi bir maçta ilk kez giyecek.



Holmen kadroda yok



Yabancı oyuncu sınırlaması nedeniyle henüz lisansı çıkarılamayan ve UEFA'ya bildirilen kadroda ismi bulunmayan yeni transfer Samuel Holmen, yarınki maçta yer alamayacak.



Sakatlığı nedeniyle UEFA'ya bildirilen kadroda yer verilmeyen Gökhan Gönül ile kadroda ismi bulunmayan Serdar Kesimal ve Serkan Kırıntılı da Red Bull Salzburg maçlarında forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.



Hazırlık maçlarında 2 galibiyet, 1 yenilgi



Fenerbahçe, Red Bull Salzburg maçı öncesi yaptığı 3 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 yenilgi aldı.



Yeni sezon öncesi PTT 1. Lig ekibi Boluspor ve Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Khazar Lankaran'ı 4-0'lık skorlarla mağlup eden Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına kendi sahasında 2-0 yenildi.



Fenerbahçe Avrupa'da 187. randevu



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, 187'nci Avrupa sınavına çıkacak.



Sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında geride kalan 186 maçta, 66 galibiyet aldı, 36 kez berabere kaldı ve 84 maçta da yenildi.



Rakip fileleri toplam 233 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde ise 287 gol gördü.