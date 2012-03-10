Kanarya, Ankara'dan mutlu dönüyor

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, küme düşmesi kesinleşen Ankaragücü'nü Moussa Sow ve Mehmet Topuz attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Konuk ekip Fenerbahçe karşılaşmaya Volkan, Gökhan, Yobo, Bilica, Ziegler, Mehmet, Selçuk, Emre, Stoch, Dia ve Sow 11'i ile başlarken Ankaragücü ise Bayram, Veli, Aydın, Ümit, İshak, Serkan, Bilal, Orhan, Gökhan, Serol, Aybars 11'i ile sahadaki yerini aldı.

Karşılaşmanın ilk 10 dakikası karşılıklı ataklarla geçilirken iki takımda gol pozisyonu üretmekte zorlandı. Bu dakikadan itibaren rakip alanda gol arayan Fenerbahçe 15. dakikada Senegalli yıldızı Sow ile aradığı golü buldu. Fenerbahçe çabuk paslarla rakip ceza sahasına yaklaştı. Son olarak Dia, Sow'u şık bir pasla ceza sahasında topla buluşturdu. Senegalli yıldız düzgün bir gol vuruşu ile skoru 1-0'a getirdi.

Gol sonrası oyun kontrolünü eline alan Fenerbahçe rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

36. dakikada Serol'un sol taraftan ortasında Fenerbahçe savunmasından Bilica'nın ters vuruşunda top, kale direğinin az farkla üzerinden kornere gitti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Fenerbahçe soyunma odasına Sow'un kaydettiği golle 1-0 üstün gitti.

Hakan Kutlu ikinci devreye Orhan Evci'nin yerine Mert Erdoğan’ı oyuna alarak başladı. İkinci yarıya daha fazla risk alarak başlayan ev sahibi ekip Ankaragücü, Fenerbahçe kalesinde üst üste tehlikeli ataklar üretti. İlk yarıdaki tutuk futbolunu ikinci yarıya da yansıtan Fenerbahçe rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

70. dakikada Mehmet Topuz Fenerbahçe adına farkı 2'ye çıkardı. Selçuk'un pasında Sow tek pas yaptı. Bir anda topla ceza sahasına giren Mehmet Topuz da, bu fırsatı kaçırmayarak Ankaragücü ağlarını havalandırdı:2-0.

Fenerbahçe kalesinde önemli pozisyonlar yakalayan ev sahibi Ankaragücü son vuruşlarda başarılı olamadı.

İkinci devrede daha kontrollü bir oyun sergileyen Fenerbahçe, kaptığı toplarla Ankaragücü kalesine etkili geldi. Kontrataklarla farkı artırmaya çalışan konuk takım, skoru değiştiremedi ve karşılaşma da sarı lacivertli ekibinin 2-0'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 60'a çıkartırken ev sahibi ekip Ankaragücü 11 puanda kaldı.