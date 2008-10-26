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Kanaltürk'te 4 gözaltı

Tuncay Özkan'ın döneminde Kanaltürk'te çalışan Merdan Yanardağ'ın aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

26 Ekim 2008 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında Tuncay Özkan'ın döneminde Kanaltürk'te çalışan Merdan Yanardağ'ın aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ergenekon soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla Ankara'da 1, İstanbul'da 3 olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri sabah erken saatlerde, Kanaltürk’te program yapımcısı olduğu öğrenilen Merdan Yanardağ'ı evinde gözaltına aldı.

M.Y, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildikten sonra İstanbul'dan gelen polis ekibine teslim edilerek, İstanbul'a gönderildi.

Operasyon kapsamında yine aynı televizyon kanalında bilgi işlem görevlisi F.K, şoför S.Ö. ile sekreter A.S'nin de İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Zanlıların savcılığa sevk edileceği bildirildi.

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