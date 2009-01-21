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Spor

Kanaltürk'e Cimbom boykotu

Galatasaray, Başkan Polat ve yönetim kuruluna hakaret içerikli yayın yaptığı iddiasıyla Kanaltürk'ü boykot edecek

21 Ocak 2009 02:00


Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda, Başkan Adnan Polat ve yönetim kurulu üyelerine hakaret içerikli yayın yaptığı belirtilen Kanaltürk televizyonu görevlilerine yasaklar geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, aşağıdaki Yönetim Kurulu kararı alınmıştır:

Galatasaray profesyonellerine, Yönetim Kurulu üyelerine ve Başkan'ına yönelik hakaret içeren yayınlarından ötürü, Kanaltürk televizyon kanalı görevlilerinin, Galatasaray takımının yaptığı deplasman seyahatlerinde takım uçağına binmelerine, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanları takip etmelerine, Galatasaray'ın düzenlediği basın toplantılarına katılmalarına ve medyaya yapılan her türlü tüm bilgilendirme toplantılarına iştirak etmelerine bugünden itibaren izin verilmeyecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

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