Kanalizasyondan 'altın rezervi' çıktı

İsviçre Federal Su Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü’nden (EAWAG) bilim insanlarının yaptığı araştırma, ülkenin kanalizasyon sistemine her yıl 43 kilograma kadar saf altın aktığını gösterdi.

Bloomberg’in enstitünün araştırmasına dayandırdığı haberinde, İsviçre’deki kanalizasyon sistemine akan saf altın miktarının yılda 1,8 milyon dolarlık kayba neden olduğu belirtildi.

Habere göre İsviçreli bilimciler, en büyük altın birikiminin ülkenin güneyindeki Ticino kantonunda bulunduğunu kaydetti. Araştırmacıların konuyla ilgili hazırladıkları raporda, “Kanalizasyon sularındaki altın konsantrasyonu, kurtarılması için yeterince yüksek ki bu, onu potansiyel olarak değerli yapıyor” ifadelerine yer verildi.

Bilim insanları toplamda 64 işletmenin kanalizasyon sularını analiz etti. Altının dışında ülkenin kanalizasyon sisteminde ayrıca 3 ton gümüşe rastlandı ve bu miktarın yılda 1,7 milyon dolarlık kayba yol açtığı açıklandı.

Bloomberg, dünya altın üretiminin yüzde 70’inin İsviçre’ye düştüğünü belirtiyor.