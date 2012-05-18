Kanalizasyondan 10 bin dolar çıktı!

Manisa'nın Demirci ilçesinde, bazı tuvaletlerin tıkalı olması nedeniyle çalışma yapan belediye ekipleri, rögarda yaklaşık 10 bin dolar buldu.

Demirci ilçesindeki Demirci 700. Yıl Parkı işletmecisi Mehmet Şenyurt, tuvaletlerin tıkalı olması nedeniyle belediye ekiplerine haber verdi. Tuvaletlerin yanındaki rögarı açmak için çalışma başlatan belediye ekipleri, rögarda 100 dolarlık banknotlar halinde yaklaşık 10 bin dolar buldu. Kanalizasyondan çıkan dolarları görünce şaşıran ekipler polise haber verdi.