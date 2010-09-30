-KANALİZASYON SUYU İÇEN ANTİLOPLAR TELEF OLDU YENİ DELHİ (A.A) - 30.09.2010 - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hayvanat bahçesinde, kafeslerine sızan kanalizasyon suyunu içen 32 kara antilop telef oldu. Hindistan haber ajansı, şiddetli Muson yağmurlarının ardından tıkanan bir kanalizasyon borusunun tıkanmasıyla kanalizasyon suyunun hayvanların kafeslerine sızdığını, bu suyu içen antilopların da enfeksiyon kaparak telef olduğunu açıkladı. Haberde, bulundukları kafese kanalizasyon suyu içen 2 gergedanın da sağlık durumunun kötü olduğu belirtildi. Yetkililer, boruların kontrol edildiğini ve kanalizasyon suyunun yeniden hayvanat bahçesine akmasını engelleyecek önlemlerin alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Hindistan, Nepal ve Pakistan'a özgü bir hayvan olan kara antilobun boynuzları 1 ila 4 defa kıvrılıyor ve boynuzların uzunluğu 70 santimetreye kadar ulaşabiliyor.