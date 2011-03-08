-KANALİZASYON KAZISINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ ADIYAMAN (A.A) - 08.03.2011 - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında toprak atında kalan bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Durak köyünde işyerine gelen kanalizasyonun bağlantısını yapan işyeri sahibi Fahrettin Alp ve yanında çalışan Mehmet Erbağ, meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Toprak altında kalan Fahrettin Alp hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından kurtarılan Mehmet Erbağ Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.