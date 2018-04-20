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Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

20 Nisan 2018 18:14

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Zırhlı sokakta bulunan kanalizasyon çukurunda yavru bir köpeğin havlama sesini duyanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeği çukurdan kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, köpek yavrusuna düştüğü kanalizasyon çukurundan yarım saat süren çalışma ile çıkarmayı başardı. İtfaiye erleri, yavru köpeği, hayvan barınağına teslim etti.

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