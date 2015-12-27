Kanalizasyon çalışmasında göçük; 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı İlçesi Şehitler Mahallesi'ndeki kanalizasyon çukurunda çalışan 43 yaşındaki işçi Mustafa Polat, toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Cumhuriyet’in haberine göre Torbalı Şehitler Mahallesi'nde İZSU adına taşeron şirketin kanalizasyon çalışmasında dün saat 14.30 sıralarında göçük meydana geldi. İşçi Mustafa Polat 4 metrelik çukurda çalışırken toprak altında kaldı.

Polat'ın yardımına ilk olarak ekip arkadaşları koştu. AKS 110 ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmalarının ardından Mustafa Polat göçük altından kurtarılarak M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tüm çabalara karşın Mustafa Polat kurtarılamadı.