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Kanala düşen anne geyik ve yavrusu kurtarıldı

SARICAKAYA (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in Sarıcakaya İlçesi yakınlarında sulama kanalına düşen anne geyik ile yavrusu, AKUT, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

03 Kasım 2017 00:50

SARICAKAYA (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Sarıcakaya İlçesi yakınlarında sulama kanalına düşen anne geyik ile yavrusu, AKUT, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sarıcakaya İlçesi Düzköy Mahallesi\'nde bir anne geyik ile yavrusunun sulama kanalına düştüğünü gören çevre sakinleri jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir\'den Arama Kurtarma Derneği (AKUT), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla önce anne geyik, ardından da yavrusu kurtarıldı.
Veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen geyikler Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Hayvan Barınağı\'na götürüldü. Geyiklerin burada gerekli bakımları yapıldıktan sonra tekrar doğaya salınacakları belirtildi.

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