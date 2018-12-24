Kanal rögarına çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Bozkurt ilçesinde yol kenarındaki beton sulama kanalı rögarına çarpan otomobilin sürücüsü Halil Güldür (21) yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı Gökhan Ürkmez (23) yaralandı. İki kişinin çıkarılmasının ardından alev alan otomobil, demir yığınına döndü.

Bozkurt\'tan İnceler Mahallesi yönüne giden Halil Güldür, saat 04.00 sıralarında kullandığı 06 BD 472 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini mahalle girişinde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton sulama kanalı rögarına çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü Güldür ile yanındaki arkadaşı Gökhan Ürkmez\'i otomobilden çıkardı. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Güldür\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olan Ürkmez ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. İki kişinin çıkarılmasının ardından alev alan otomobil, demir yığınına döndü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada yaşamını yitiren otomobil sürücüsü Güldür\'ün cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürülürken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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