Kanal kazısında toprak altında kalan 2 işçi yaralandı

Engin ÖZMEN/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Lalapaşa İlçesi\'nde özel bir inşaat firmasının su borusu hattı için yaptığı kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi yaralandı. AFAD ve itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lalapaşa İlçesi\'nde özel bir inşaat firmasının su borusu döşeme hattında saat 10.20 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Yaklaşık 2 metre derinlikteki işçilerden 24 yaşındaki Hasan Aktaş ve 19 yaşındaki Umutcan Usta, toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından toprak altından çıkarılan işçiler 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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