Kanal İstanbul'un güzergâhı belli oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detaylar belli oldu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin güzergâhını açıkladı. Proje Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridorundan geçecek.

5 farklı güzergâh üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 4. alternatif olarak düşünülen Küçükçekmece - Sazlıdere - Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi'nin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne bağlantısı olarak terpsit edildi.

Bakan Arslan'ın açıklaması şöyle:

"Bu projedeki amacımız; Boğaziçi üzerindeki gemi trafiğinden kaynaklı yükü azaltmak, tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı riskleri azaltmak, su yolu güzergahında kentsel dönüşüm de yaparak modern yaşam alanı sağlamaktı. Ayrıca, İstanbul'da su yolu taşımasından kaynaklı ülkemizin hem konumunu hem de cazibesini artırmaktı.

Tüm çalışmalar değerlendirildi, deprem ve tsunami risk değerlendirmeleri yapıldı. Jeolojik etütlerin entegre olacağı çalışmalar tamamlandı. İTÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve Gazi üniversitelerinden destek alındı. Uluslararası uzmanlardan destek aldık ve bu destekler sürüyor. 35 kurum - kuruluşun çalışmalarıyla çevresel koşular, maden alanları, yer altı ve yer üstü su kaynakları, toprak kaynakları gibi etkenler çerçevesinde yapılabilirlik dikkate alındı.

5 farklı alternatif üzerinde yapılan tüm çalışmalar sonunda, 4. alternatifte karar kılındı. Kanal İstanbul Projesi, Küçükçekmece Gölü'nden girecek ve Sazlısu Barajı'nın oradan Terkos Barajı'nın doğusundan Karedeniz'e çıkmış olacak. Güzergahımız yaklaşık 45 km.

Çalışmaları yaparken Terkos Gölü su havzasıyla etkileşimi olamaması adına kritik sınırdan doğu istikametine yaklaşık 500 km uzaklaştırıldı. Baklalı ve Dursunköy yerleşkelerinin kanal havası altında kalmaması adına bu yol izlendi ve bölge sakinlerinin olumsuz etkilenmemesi sağlandı.

Liman ve lojistik merkezi gibi entegre projeler değerlendirildi. Karadeniz'den çıkacak dolgu malzemeleriyle yapılacak proje alanları, Marmara Denizi'nden çıkacak dolgu ile yapılacak yapay adalar dahil, hepsi birlikte değerlendirilecek ve ayrıntılar netleşecek. Muhtemel dolgu alanlarıyla yapay adaların büyüklükleri ve konumları ön çalışma olarak ortaya kondu; nihai sonuç paylaşılacak.

Marmara tarafında 3 tane geçişi, Marmaray Projesi'nde olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedefliyoruz. Kuzey istikametinde olan diğer alternatiflerin tamamı ise köprü geçişi şeklinde olacak.

Kanal İstanbul'dan kaynaklı yarma yaptığımız için, karşıdan karşıya geçişlerde çok da uzun mesafeli viyadük gerektiren geçişler olmayacak. Gemilerin geçiş yüksekliğini kurtaracak geçişler söz konusu olacak.

Yapılan bütün çalışmalar sonucunda ülkemizin Avrupa tarafında olası bütün etkileşimler; ulaşım ve kentsel dönüşüm dahil, 5 alternatif üzerinde durulmuş ve en doğru, en avantajlı konumu sağlayan 4. alternatifte karar kılınmıştır. Bundan sonraki çalışmalar Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu güzergahında devam edecek.

Yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacak ihale süreçlerini bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz..."