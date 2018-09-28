“Kanal İstanbul'a Çin talip” iddiası

Çinli firmaların, Kanal İstanbul projesine karşılık Türkiye'ye 30 milyar dolarlık döviz getirme teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Toplamda 65 milyar dolarlık yatırım sözü verilen teklifin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a da iletildiği belirtildi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in Ankara kulislerinden aktardığına göre, “çılgın proje” olarak tanıtılan Kanal İstanbul projesine uzun süredir ilgi gösteren Çinli finans ve inşaat firmaları, Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz ihtiyacını değerlendirip yeni bir teklif hazırladı. Tekliflerini ilk olarak ekonomi yönetimine sunan Çinliler, projenin kendilerine verilmesi halinde ilk etapta 30 milyar dolarlık dövizi Türkiye'ye hemen getireceklerini, projenin tamamı için de toplamda 65 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını iletti.

"30 milyar hemen gelecek"

Dünyanın en büyük finans ve bankacılık devlerinden Bank Of China'nın da yer aldığı ifade edilen Çinli grupların tekliflerinin kabul edilmesi halinde, 30 milyar dolarlık sıcak parayı Türkiye'ye hemen transfer edip bankacılık sistemine mevduat olarak sokma taahhüdünde bulundukları kaydediliyor. Çinli firmaların, 30 milyar dolarlık dövizin Türkiye'ye girmesi halinde kur ve faizlerin hızla düşeceği, dış borç ödemelerinin rahatlayacağı ve kriz havasının dağılacağı gibi avantajları barındıran tekliflerinin kabul edilmesi durumunda toplamda 65 milyar dolarlık inşaat yatırımı gerçekleştireceklerini, bunun da ülke ekonomisine canlılık getireceğini anlattıkları belirtildi.

"Erdoğan, Çinli yatırımcıları davet etti"

Teklifin teknik incelemesi yapılır yapılmaz Erdoğan'a iletildiği, Cumhurbaşkanı'nın da önceki hafta Çinli yatırımcıları davet edip projeyi bizzat dinlediği ifade ediliyor.

Türkiye'nin krizden çıkış için 75 milyar dolar civarında bir döviz desteğine ihtiyacı olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığına işaret eden kaynaklar, 30 milyar dolarlık döviz girişinin Türkiye için 'hayat öpücüğü' olacağını, ancak Kanal İstanbul'un bir anlamda Çin'e devredilmesinin olası etkilerinin de iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettiler.