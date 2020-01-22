Kanal İstanbul: Yatırımcıda rant sevinci, köylerde endişe var

DW Türkçe'nin haberine göre, 2011’den beri konuşulan proje onaylanmadan önce Türkiye, Ortadoğu, Avrupa ve Uzakdoğu’dan pek çok yatırımcı bölgeden arazi satın almış durumda. Katarlı yatırımcı gündeme gelse de bölgede Kalyon Holding’in 115 dönüm, Ege Kimya’nın 202 dönüm, Sabancıların 600 dönüm, Koçların ise bundan daha büyük bir arazi satın aldığı belirtiliyor. Yatırımcıyı heveslendiren Kanal İstanbul tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla uğraşan köylüleri ise endişelendiriyor.

Bölgenin istimlak edileceğini, uzun yıllar emek verdikleri işlerinden, evlerinden barklarından olacaklarını söyleyen halk projeye karşı. ‘Uykularımız kaçıyor, bizi yerlerimizden etmeyin’ diyorlar.