"Kanal İstanbul’u bir milli güvenlik meselesi olarak sunup, yasal yollarla yok edilemeyecek ormanları ortadan kaldırmanın yolunu açmaya çalışıyorlar"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne ilişkin devam eden tartışma Kanal İstanbul projesini de tekrar gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün proje ihalesine yakında çıkacaklarını ve projenin temelinin yaz aylarında atılacağını açıkladı. İstanbul’un mevcut tarım, orman ve mera alanları ile su kaynaklarını geriye döndürülemeyecek şekilde tahrip edeceği görüşünde olan uzmanlar, bir kez daha uyardı.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube 2. Başkanı Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, Kanal İstanbul’un bir ulaştırma ve lojistik projesi değil, gayrimenkul ve rant projesi olduğunu söyledi. İktidarın her itiraza kulağını kapatan bir duruşu olduğunu ve hiçbir bilimsel açıklamayı dinlemediğini söyleyen Giritlioğlu, “Ortada bir acele var. Bu acelenin tek açıklaması aslında arazilerin el değiştirme süreçlerini inceleyerek ortaya konabilir. Kanal İstanbul’u bir milli güvenlik meselesi olarak sunup, yasal yollarla yok edilemeyecek ormanları, kıyıları, tarım alanlarını bir milli mücadele olarak göstererek ortadan kaldırmanın yolunu açmaya çalışıyorlar. Bu oyunun, ısrarın ve aceleciliğin farkındayız” dedi.

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Raşit Fırat Deniz, projeyle birlikte İstanbul’un su kaynaklarının yok edileceğini belirtti. Deniz, “Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Alanları Projesi, 3. Havalimanı ve 3. Köprü ile beraber bir cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılıyor. Nitelikli nüfusun bu bölgeye yerleşmesi isteniyor. İstanbul’un kuzeyinde artan nüfusa bağlı olarak su ihtiyacı da artacak” ifadelerini kullandı.