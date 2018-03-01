"Kanal İstanbul manzaralı konutların satışı başladı"

Kadir Topbaş’ın damadının ortağı tarafından yapılan konut projesi, “Deniz ve gölün birleştiği asrın projesi Kanal İstanbul’un yanı başında” sloganıyla pazarlanmaya başladığı iddia edildi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin imzasıyla yayımlanan habere göre, şehir plancılarının, çevre savunucularının ve yurttaşların “Bölgenin ekolojik dengesini bozar” itirazına karşın geri adım atılmayan “Kanal İstanbul” projesinden çıkan rant bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın ortağı tarafından Küçükçekmece’de yapılan konut projesi “Kanal İstanbul’un yanı başında” ifadeleriyle pazarlanmaya başlandı. Yapımını, Ömer Saçaklıoğlu’nun sahibi olduğu Metal Yapı Konut’un üstlendiği projenin tanıtımında “Blue Lake” adı verilen konutlara ilişkin “Deniz ve gölün birleştiği asrın projesi Kanal İstanbul’un yanı başında” denildi.

‘Mimar Sinan’dan izler’



Siyasi iktidarın, “çılgın proje” olarak adlandırdığı Kanal İstanbul’un güzergâhı dahi belli olmadan, “Kanal manzaralı konut projesi” olarak lanse edilen Blue Lake konut projesine yönelik reklam çalışmaları hızlandırıldı. Uzmanların, İstanbullulara hiçbir yarar sağlamayacağı görüşünde birleştiği ve “rant projesi” şeklinde tanımladığı Kanal İstanbul’u fırsata çeviren Metal Yapı Konut şirketi, yapımı tamamlanmayan kanalın hayali görsellerini internet sitesinden paylaşıma açtı. Yapıldığı takdirde geri dönülemez doğa tahribatına yol açacak projenin hemen yanında yükselen konutlar için, “İstanbul’da yaşamın başlangıcından ve Mimar Sinan’dan izler” ifadeleri kullanıldı.

Tüketici Kanunu’na aykırı

Konut projesinin Kanal İstanbul kullanılarak pazarlanmasının Tüketici Kanunu’na aykırı olduğunu belirten uzmanlar, “Tüketici Kanunu çok açık; katalog, reklam ve söylemlerle alıcı yanıltılamaz” dedi. Tamamlanmayan bir projenin, reklam görsellerinde tamamlanmış gibi kullanılmasının değer farkı yaratacağının altını çizen uzmanlar, “Yanıltıldığını iddia eden alıcı sözleşmeyi feshetmek ya da değer farkını talep etmek hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.

‘Projeye nasıl izin verildi?’

Konutlar, çevre tahribatına yol açtığı gerekçesiyle de bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

İsmini vermek istemeyen ve çocukluğunu Küçükçekmece’de geçirdiğini söyleyen bir yurttaş, “Proje, eskiden marul ve maydanoz yetiştirilen bostanın yerine yapılıyor. Eskiden açıkhava sinemasıydı orası. Tepeüstü’nden Küçükçekmece’ye inerken görülen manzarayı tamamen kapatıyor. Böyle bir yere bu kadar yüksek binaların yapılmasına nasıl izin verilir anlamak mümkün değil” diye konuştu.